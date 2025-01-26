今年光靠「這5檔」股票！巴菲特坐等30億美元股息

巴菲特旗下投資公司波克夏海瑟威今年有望靠著5檔股票的股息，獲利超過30億美元。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Buffett）的投資哲學最重要特徵是渴望長期擁有偉大企業的持股，根據統計，他旗下公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）的投資組合中，有些大量股票多年來一直是固定投資標的，今年有望靠著5檔股票的股息，獲利超過30億美元（約新台幣978億元）。

第1檔股票為美國銀行。儘管巴菲特似乎對美國銀行有些不滿，去年大幅減少波克夏美銀的股份。然而，美國銀行仍然為該集團的金庫，貢獻大量現金。截至2024年9月30日，波克夏擁有美國銀行7.6億股股票。以預期股息1.04美元估算，相當於今年的股息收入接近7.97億美元（約新台幣260億元）。

請繼續往下閱讀...

第2檔股票為可口可樂。外媒指出，可口可樂公司是巴菲特「永遠的投資」之一。在波克夏投資組合中，持有該股的時間最長。到2022年，股息增加到7.04億美元，今年這個總數應該會更大。波克夏長期持有4億股可口可樂股票，可口可樂支付1.94美元股息，今年將從這家公司獲得至少7.76億美元（約新台幣253億元）的股息收入。

第3是美國能源巨頭雪佛龍（Chevron），雪佛龍是波克夏投資組合的最新成員。2020年，巴菲特開始入股這家大型石油和天然氣生產商，當時該公司股價因新冠肺炎的影響而下跌。截至2024年第三季末，波克夏持有雪佛龍公司1.18億股股票，實際總數可能更高，雪佛龍已連續37年增加股息，並可能很快增加股息。

第4檔股票為美國運通，巴菲特去年在寫給波克夏股東的信中表示，美國運通「幾乎肯定」會在2024年將股息提高約16%。他猜得相當準確，因為美國運通將股息增幅提高近17%。波克夏持有美國運通1.5億股，按每股2.8美元的股息，將少為今年帶來4.245億美元（約新台幣138億元）的股息收入。

最後則是蘋果，報導指出，蘋果不再是巴菲特眼中的心頭好。他在蘋果的持股比幾年前要低得多。至2024年9月，波克夏持有3億股蘋果股票，按照每股1美元的股息計算，這將為巴菲特和他的公司在2025年帶來3億美元（約新台幣98億元）的股息收入。如果蘋果提高股息或巴菲特賣出更多股票，這個數字會有所變化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法