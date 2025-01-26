傳蘋果i17動態島尺寸將縮小？ 郭明錤：設計基本保持不變

自動態島2022年推出以來，一直有傳言稱蘋果試圖縮小動態島的尺寸。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近來市場傳出蘋果公司（Apple）試圖縮小iPhone 17動態島（ Dynamic Island）的尺寸，引發外界關注。對此，天風國際知名分析師郭明錤表示看法，認為iPhone 17系列的動態島不會出現傳聞中的設計變化。

綜合媒體報導，自動態島2022年推出以來，一直有傳言稱蘋果試圖縮小動態島的尺寸。像是海通國際證券分析師Jeff Pu早前曾暗示，蘋果可能在iPhone 17 Pro上採用「金屬透鏡」以優化Face ID，而將導致動態島「顯著縮小」。

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對於上述傳聞，郭明錤25日在社群平台X發文表示看法，稱其預期2025年下半年iPhone 17系列的動態島大小幾乎沒什改變。

郭明錤發文一出，引發網友熱議，有網友表示，「令人失望。」、「沒新意了」、「蘋果已經迷失方向了。這是一位在職業生涯中擔任Mac IT顧問的人說的話。很長一段時間沒有創新了。也許被中國壓垮會讓他們醒悟。」、「庫克先生的蘋果就像嚼蠟」等。

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