為升高關稅鋪路？美進行中國貿易協議合規審查

2020年1月美中簽署第一階段貿易協議，不過因疫情等關係，中國從未兌現採購承諾。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國貿易代表署（USTR）24日宣佈，將對美中之間的「經濟與貿易協議」進行「合規審查」（compliance review）。分析師認為，美國新政府可能將總統川普2020年1月簽署的美中第一階段貿易協議作為雙方貿易關係的起點，此舉將使中國立於守勢，而華府則位於迫使中國讓步，並重新建構美中談判的有利地位。

USTR說，該審查的目的是確定中國是否「依據其在協議中的承諾行事」，聲明補充，此審查遵循川普的「美國優先貿易政策」，這是他20日就職後，立即簽署的數十項行政命令與備忘錄之一。

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南華早報報導，USTR簡短的聲明並未表明是否正對川普第一任期簽署的美中第一階段貿易協議進行審查。然而美國財長貝森特（Scott Bessent）在上週的任命聽證會上告訴參議院，川普將以此協議作為美中貿易關係的起點。此外，川普挑選的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在擔任USTR幕僚長時，參與過第一階段貿易協議的所有談判。

出身貿易律師的葛里爾也深度參與2018年川普對規模3700億美元的中國進口產品，加徵關稅的行動。川普任命葛里爾時說，他「在我第一任期時對中國與其他國家課徵關稅，以打擊不公名貿易行為上，扮演關鍵要角」。

分析人士表示，以美中第一階段貿易協議作為起點，將為美國政府帶來優勢。基於北京並未達成協議要求，致使中國處於防禦地位，而華府則位於強迫其讓步的制高點。

同時透過延遲川普選戰時，對所有中國進口產品課徵60％關的威脅，美國可以迫使北京坐上談判桌。川普21日暗示，他考慮2月1日起對所有中國產品課徵10％關稅。

根據第一階段協議，中國承諾以兩年的時間，額外採購2000億美元的美國產品，但此採購目標從未達成，部份原因在於疫情爆發。

美國智庫彼得國際經濟研究所（PIIE）指出，由於疫情肆虐、中國提高關稅與補貼，以及美國拜登政府上任，中國對美國的採購總額甚至低於2017年規模，更遑論額外採購2000億美元產品。「可以說該協議很大程度上是失敗的」。

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