赴金門跑馬拉松惹議 黃彥男喊冤：談偏鄉寬頻、海纜韌性等合作

數發部長黃彥男（中）拜會金門縣長陳福海（右），洽談偏鄉寬頻等議題。（取自金門縣政府網站）

〔記者徐子苓／台北報導〕立法院上週進入預算協商，再加上台馬海纜中斷，而數位發展部長黃彥男上週五（17日）率隊赴金門視察後，週末自費參加當地馬拉松行程，引發輿論質疑。黃彥男對此解釋，這次拜訪早在2個月前就安排，赴金門時也有談到海纜的數位韌性議題，會參加馬拉松是受到金門縣政府邀請，且是完全自費的私人行程。

黃彥男說明，受金門縣政府邀請，2個月前數發部就安排此次拜訪金門的行程，他相當重視中央和地方的合作，17日拜訪金門縣長陳福海時，雙方有討論到偏鄉寬頻、基地台、海底電纜等數位韌性議題，也有提到要如何協助發展數位孿生，希望加強離島地區的數位化。

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黃彥男強調，只有17日當天是公務行程，後面2天則是他自費留下。他也還原整起事件的時間軸：上週三（15日）立法院開始黨團協商，不料16日就破局，而那2天他都在立法院忙預算的事情，當時也有請司長、署長們去拜訪立委、說明預算，但立委多不願見面，只能留說明書或電話溝通，「我們有努力試著去說明，但一直見不到立委」。

直到上週五（17日）下午他才依約定行程前往金門，而因為週末無法打擾立委，再加上金門縣政府非常重視此次馬拉松活動，熱情邀請他一同共襄盛舉，因此黃彥男安排完全自費的私人行程，但他表示週末也都有打電話或傳訊息向立委說明預算。

據了解，此次一同前往金門的數發部團隊包含：數發部主任秘書胡貝蒂、韌性司副司長吳銘仁、數位展業署政風室主任陳煌興、數發部專案主任彭培寧、專案規劃師周宇芸和黃彥男共6人。

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