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黑金商機！咖啡服務產業銷售額連2年破400億

2025/01/24 14:41

咖啡服務產業銷售額可望連2年破400億。（資料照，萊爾富提供）咖啡服務產業銷售額可望連2年破400億。（資料照，萊爾富提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計處表示，國內「黑金商機」不容小覷，2023年咖啡服務產業銷售額首度突破400億元，2024年前11月已達377億元，全年上看400億元，有望連續2年破400億元。

財政部統計處指出，街頭巷尾個人咖啡小店、大型連鎖咖啡館四處林立，足見國人對咖啡的偏愛，及展現對生活品質的追求。截至2024年11月底，咖啡館家數4824家，較2018年成長42.5%（或1438家），各年均呈增加，幅度介於 4.7%~6.3%。連同隨時可供應現煮咖啡的連鎖超商，甚至加油站、超市，所締造的「黑金商機」更是不容小覷，帶動上游的咖啡批發及零售廠商設立，2024年11月底家數分別為693家、1261家，近6年增23.1%、38.7%。

另，咖啡服務產業銷售額也屢創新高，前述三者併計的咖啡服務產業，由2018年316億元逐年上升，2023年已逾400億元大關，較2018年增加3成6，2024年前11月377億元，全年將上看400億元，其中咖啡館2018~2023年銷售值介於175億~246 億元，僅於2021年受疫情衝擊年減2.5%，其餘年度皆走升，2024年前11月為218億元，各年占咖啡服務產業比重均在5成以上。

財政部表示，我國咖啡原料主要來自國外，近年咖啡進口量平均每年近5萬公噸，2024年達5.3萬公噸，為歷年最高；平均以生咖啡（豆）占7成1為大宗，焙製及其他咖啡製品分占12.6%及16.3%。隨國人對咖啡品質要求提高，精品咖啡消費市場快速拓展，帶動國內咖啡豆生產，2018年產量抵1019公噸高點，期間遇病蟲害或異常氣候影響，產量上下波動，但大抵維持在950公噸以上。

至於國內咖啡豆主要產自屏東縣、南投縣、台東縣及嘉義縣等農業大縣，近年合計占比皆逾 6 成，其中台東縣因栽種面積減少，產量排名自2021年起跌至第3。

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