日股大洗三溫暖！日銀升息指數從大漲逾300點嚇挫逾百點

日銀升息指數從大漲逾300點嚇挫逾百點（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行週五（24日）如預期升息1碼，利率上調至0.5%，2008年10月以来新高，受到升息激勵，日圓兌美元急升，觸及155，而日股則受衝擊，日股從40279點急殺翻黑，觸及39806點，指數跌152點，上下震盪達473點，40000點得而復失。

外媒報導，日銀（BOJ、日本央行）今公布1月利率決策，日銀如預期升息1碼，將目標利率從0.25%上調至0.50%，升息幅度創2007年以来最大，利率升至2008年10月以来新高。

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日央決定升息，日圓短線震盪，日圓兌美元在會議前一度衝破156價位，來到156.412，隨升息確定後，匯價急升值觸及155價位，振幅達1.412日圓，截至台北時間12點58分，報155.124。

反觀日股，今開盤直接突破40000點，以40060點開出，在日銀未公佈升息前，指數一度上漲321點，來到40279點，不過，在日銀上調1碼，利率來到0.5%後，賣壓出籠，指數往下急殺，一度觸及39806點，上下震盪達473點，不過，急殺後又見買盤進場，指數再度拉到平盤之上，截至東京時間13點41分，報39930點，小跌28點。

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