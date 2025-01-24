川普喊話降息、美元回落！台幣龍年封關可望收在32.7元價位（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普上任以來除要求降油價，現在砲口也轉向聯準會，要Fed立刻降息，使美元再度跌破108大關，美元回落下、非美貨幣紛紛走揚，新台幣兌美元匯率今日為龍年最後一個交易日，受到國際股匯市連動，中午暫時收在32.739元，升3.1分，成交金額5.67億美元。

自川普上任以來，因首日就職演說未提徵關稅具體計畫，使美元大幅跳水，之後雖然來個回馬槍，表示2月1日起不僅將對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，也考慮對中加徵10%關稅，但美元僅小幅波動，週四川普喊話要Fed降息，美元再度回軟，惟因市場不確定性仍高，美元低檔仍然有撐。

請繼續往下閱讀...

台幣今日將是龍年最後一個交易日，由於台股已經封關，台幣匯市剩下進出口廠商與機構法人例常拋補，成交量大幅萎縮，波動也減緩，今日受到美元回落激勵，以32.76元、升值1分開出，最高升抵32.725元、最低32.78元，似乎有些波瀾不驚，預期今日龍年封關，新台幣匯率有望收在32.7字頭。

展望蛇年新台幣匯率走勢，匯銀主管認為，最大不確定性仍是川普，川普上任以來要求降油價、降息，賣力控制通膨，雖然不利美元走勢，但外界關切的關稅議題至今仍然曖昧不明，不確定性成為美元最大支撐。

新台幣匯市今日封關後，接下來將面臨9天年假，期間歐美央行開會，聯準會如何應對川普要求，以及川普還有哪些出人意表的言論與政策出土，都將影響台幣2月3日開紅盤走勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法