日媒爆：三菱考慮暫不加入本田、日產合併

知情人士向日媒透露，三菱正考慮暫時維持目前的架構，不參與本田、日產合併。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車大廠本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）去年宣佈啟動業務整合計劃，日產握有24％股權的三菱汽車（Mitsubishi Motors）未來動向也因此備受關注，不過，知情人士近日向日媒透露，三菱正考慮暫時維持目前的架構。

《讀賣新聞》報導，本田和日產去年12月宣佈進入合併談判，推動在2026年成立一家新的合資公司，三菱當時稱，將在今年1月底決定是否加入交易。三菱汽車社長兼執行長加藤隆雄（Takao Kato）本（1）月稍早談到相關議題時表示，「業務整合不一定是出路，而是選擇之一」，並補充，自己將持續關注兩家公司談判的進展。

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知情人士透露，三菱目前計劃將維持股票上市，持續擴大在東南亞的市佔，並加強與兩家公司的合作關係。針對報導，三菱發言人則表示，公司仍在考慮各種可能性，尚未確定方向。

2016年，三菱爆發數據造假問題，隨後陷入財務困境，當時日產收購了三菱約34％的股份，去年，日產脫手了10％的股份，雖然持股比例下降，但仍維持第1大股東的地位。三菱一直在考慮是否加入本田和日產的業務整合，與專注於美國市場的2家公司不同，三菱在東南亞具有一定的市佔，部份人士認為，參與合併可能會產生互補效應。

截至23日收盤來看，三菱本身的市值約為7000億日圓，遠遠小於本田的7.9兆日圓和日產的約1.6兆日圓市值。部份人士擔心，若是三菱參與合併，將很難在新的合資公司決策中擁有話語權。股東的態度也是三菱猶豫是否加入交易的原因，知情人士透露，擁有三菱汽車約20％股權的三菱商事認為，仍需關注正在進行業務整合的日產汽車，該公司所推行重組措施的有效性。

隨著汽車產業進入新一代的「軟體定義車輛（SDV）」以及自動駕駛領域，任何一家公司都很難單獨承擔鉅額的研發成本。三菱認為，目前不必急於進行業務整合，而是可以與本田和日產合作，互相供應產品、形成技術聯盟。

以2023年表現來看，本田和日產合併後，全球銷量將達735萬輛，即使三菱不參與合併，也將成為繼豐田集團（Toyota）、德國福斯集團（Volkswagen）之後的全球第3大汽車集團。

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