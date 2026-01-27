小確幸！今年統一發票獎金大增26.85億 雲端發票獎有望加碼

財政部表示，今年統一發票獎金經費增加26億8510萬元，將優先用於增開雲端發票專屬獎。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，2026年度統一發票給獎及推行預算編列197億1078萬元，其中用於統一發票中獎獎金、兌領手續費及行政費用等為188億7912萬元，較2025年增加26億8510萬元、增幅16.58%，增加經費將優先規劃用於增開雲端發票專屬獎項，以增加民眾中獎機會。

立法院財政委員會明邀請財政部長莊翠雲就「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告，財政部書面報告指出，歷年均依法按營業稅收入預算數的3%編列統一發票給獎及推行預算，2026年度營業稅收入預算編列6570億2600萬元，統一發票給獎及推行預算編列197億1078萬元，其中用於統一發票中獎獎金、兌領手續費及兌獎相關行政費用等為188億7912萬元，較2025年度的161億9402萬元增加26億8510萬元。

報告指出，去年1-4月統一發票每期開獎1000萬元特別獎1組、200萬元特獎1組、頭獎至六獎各3組，及雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1.6萬組、800元獎10萬組、500元獎245萬組，每期雲端發票專屬獎總組數為256萬6030組；5-12月期每期調增雲端發票專屬獎500元獎70萬組，由245萬組增加為315萬組，其餘獎別開獎組數維持不變，每期雲端發票專屬獎總組數增加至326萬6030組，以提升民眾索取雲端發票誘因，落實從消費到兌領獎全程無紙化，達成節能減碳政策目標。

根據財政部統計，2025年雲端發票開立63.31億張、使用率64.55%，較2024年提升4.9個百分點。另，財政部統一發票兌獎APP下載使用人次已達743萬餘人次，其中利用網路通路兌領獎比率55.07%，較2024年度48.54%提升6.53個百分點，培養民眾消費索取雲端發票習慣，有效控制稅源及確保稅收，落實2050淨零排放政策。

