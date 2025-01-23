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AI教父圓夢了！半導體大老陳立武與黃仁勳對話曝光

2025/01/23 23:09

半導體業大老陳立武（Lip-Bu Tan）談及多年前與黃仁勳的對話，以及AI產業投資方向。（法新社）半導體業大老陳立武（Lip-Bu Tan）談及多年前與黃仁勳的對話，以及AI產業投資方向。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕半導體業大老陳立武（Lip-Bu Tan）與輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰是好友，他談及多年前黃仁勳曾說，輝達將成為一家平台公司時，2人有了爭論，陳認為輝達是一家半導體企業，黃則堅稱輝達是一家軟體和系統整合公司，現在證實黃仁勳是對的。

《商業內幕》報導，陳立武去年閃辭英特爾董事震撼市場，造成英特爾股價崩跌6%，後來一度傳出他可能接任英特爾CEO，陳立武則笑稱，對此問題不予置評。

他說，目前正為AI熱潮的許多參與者提供資金和建議，他的投資公司 Walden International 管理超過 15 億美元的資產，並透過其 5 億美元的風險基金 Walden Catalyst 為新創公司提供資金，該基金是他與半導體行業資深人士 Young Sohn 於 2021 年共同創立。

輝達執行長黃仁勳日前來台颳起旋風。（法新社）輝達執行長黃仁勳日前來台颳起旋風。（法新社）

報導指出，陳立武與輝達執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰有私交。陳爆料，多年前黃仁勳曾告訴他，輝達將成為一家平台公司，其軟體與硬體一樣有價值時，2人意見不同。

當時，陳立武對黃仁勳說：「不，你是半導體企業」；黃則回：「你完全錯了，我是一家軟體和系統整合公司」。時至今日，陳立武承認黃仁勳是對的。輝達的 CUDA（輝達推出的一種軟硬體整合技術）令輝達競爭對手相當羨慕，70%的利潤率也讓它看起來更像是軟體公司，而不是半導體企業。

不過，鑒於對成本和多元化的考量，每個人都在尋找替代輝達的方案，這就是陳立武的關注點，並在AI可能產生巨大影響的行業中尋找機會。他認為，無論想從事什麼行業，都必須接近數據，「如果你接近數據，就有很大的成功機會，醫療領域的人工智慧（Healthcare AI）是目前看到最多機會的領域。他還說，「我在醫療領域投入了大量資金」。

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