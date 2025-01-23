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郭智輝：水利署100口抗旱水井調查喊卡 抗旱量能恐削減

2025/01/23 19:36

經濟部預算遭刪減，水利署預計會減少100口備用水井啟用調查，將會減少抗旱的水源量能。（資料照）經濟部預算遭刪減，水利署預計會減少100口備用水井啟用調查，將會減少抗旱的水源量能。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕根據114年度中央政府總預算案立法院宣讀內容，經濟部遭刪減1037億元、凍結94億元。經濟部長郭智輝表示，水利署預計會減少100口備用水井啟用調查，將會減少抗旱的水源量能。

郭智輝今在114年度中央政府總預算相關說明記者會上指出，政府預算有固定用途，不可相互湊合混用。

水利方面，郭智輝指出，水利署執行全台灣至少3000座水門操作與維護，業務費直接刪減，增加淹水風險，水利署預計會減少100口備用水井啟用調查，也將會減少抗旱的水資源啟用。

郭智輝也指出，除「班班有冷氣」要商請地方政府以地方經費支持，民代關切的所有台電電線電纜地下化規劃工程，今年因經濟部財務困難恐延宕與暫停，同時盤點所有庫存備品都必須減少採購，恐將影響天災搶修進度。

2023年南部大旱期間，高屏溪流量降至歷史新低，由於水利署備援水井、再生水及伏流水及時上場，讓南部供水能維持穩定。

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