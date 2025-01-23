迎春節長假商機 超商狂灑優惠吸客

4家連鎖超商灑優惠吸客，期待新春開紅盤。 （業者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎接農曆新年長假商機，4家連鎖超商皆大手筆狂灑優惠吸客，期盼新春開紅盤。

7-ELEVEN串聯全台超過7000家門市與OPENPOINT APP，自1月24日起連續6天祭出「時來運轉Buy好年-會員滿額優惠」，購買禮盒、CITY系列、零食、糖果、泡麵、啤酒等指定13大類別商品，單筆每滿288元立折28元、滿1000元立折100元。

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1月28日至2月2日再加碼推出「時來運轉刮刮卡」，單筆消費滿288元即贈送1張時來運轉刮刮卡，每張卡享有三重好康，第一重刮出7-ELEVEN購物金、有機會直接現賺666元。

第二重品牌優惠隨機贈送星巴克免費咖啡券、CITY系列指定飲品買2送2等超值優惠1組，第三重抽獎序號有6名幸運兒可以1人獨得100萬OPENPOINT點數，另外還有價值百萬的10兩黃金、iPhone、AirPods Pro等獎項。

宅在家也能輕鬆玩的OPENPOINT APP「時來運轉刮寶趣活動」，即日起至2月11日前每位會員每日可以免費玩1次，有機會抽中大獎8888點OPENPOINT紅包、1點可折抵1元現金。

全家便利商店1月25日至2月2日期間，「全家」APP隨買跨店取集結Let's Café、搖搖茶吧及Fami!ce霜淇淋3大明星商品，推出新春優惠388、888、1888多款組合，最低56折起。

只要1888元，即可購入Let's Café大杯經典美式65杯或大杯經典拿鐵54杯；888元組合可購入搖搖茶吧55元系列27杯、搖搖茶吧65元系列23杯，Fami!ce霜淇淋26支888元，相當於7折。

萊爾富即日起至2月3日於門市「來送禮」平台推出指定咖啡組合包含Hi café 大杯系列的美式咖啡6杯（原組合價270元）或拿鐵咖啡5杯（原組合價275元），享新春組合特惠只要168元（商品優惠兌換期限至3月3日）。

OKmart今天起至2月5日，至全台803間OKmart門市購買精選糖餅、飲料、冷凍，消費滿200元即可獲贈25元購物金；OKmart會員購買精選商品單筆消費滿300元（不含菸、酒、VMD、儲值卡、郵票、預購或團購、代收代售及服務性商品），即可獲得3倍OK點數回饋。

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