成人展損「國家形象」不得租公家場館？貿易署喊冤

「TRE台北國際成人展」歷年來邀請頂級女優來台參與活動，吸引廣大人潮。（TRE提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕媒體報導「傳政府下令，TRE成人展等活動不得租借公家場館，從北到南的場地應該都收到政府的公文」；經濟部今澄清並未發文，也透露2025年TRE台北國際成人展已向南港展覽館預付租金。

AGA成人動漫&電玩展主辦人米砂於社群媒體爆料，2025年開始，成人相關展覽將不能在政府運營或跟政府有關的場館舉辦，理由曝光為「在國家展覽館舉辦成人活動有損國家形象，觀感不佳」，引發外界關注、媒體報導。

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但經濟部澄清，經濟部國際貿易署並未發文要求所屬展館不得辦理成人展等相關活動。事實上，2024 TRE台北國際成人展（8/9~8/11）、2024 TSE台灣寫真博覽會（12/27~12/29）均已在本部所屬南港展覽館辦理相關活動。

另外，貿易署也透露，2025 TRE台北國際成人展已向南港展覽館營運單位外貿協會預付場地定金，並無報載展館不得辦理成人相關展覽。

貿易署也澄清，疫情解封後，出口產業相關展覽檔期需求增加、規模變大，在檔期有限、辦展需求不斷提升下，部分展覽於2025年無法安排辦理，有供不應求問題。

貿易署表示，南港展覽館等經濟部所轄展館，以協助出口產業辦理國際型展覽為優先，相關展覽檔期則將由展館營運單位安排與協調。

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