郭明錤：奇景光電為台積電矽光子關鍵AI上游贏家

天風國際知名分析師郭明錤稱，奇景光電（Himax）為台積電矽光子 （COUPE）關鍵AI上游贏家。（圖擷取自奇景光電官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際知名分析師郭明錤稱，奇景光電（Himax）為台積電矽光子 （COUPE）關鍵AI上游贏家。

郭明錤週三（22日）深夜發文，指根據其最新供應鏈調查顯示，台積電的COUPE開發與供應鏈能見度顯著提升，且奇景光電確定為第一與第二代COUPE微透鏡陣列的獨家供應商。

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郭明錤表示，受益於COUPE FAU微透鏡陣列，奇景光電未來數年將強勁成長，預期2026年至2028年的營收將分別達約11.6億美元（約新台幣380億元）、14.2億美元（約新台幣465億元）與24億美元（約新台幣786億元），EPS分別約1美元（約新台幣33元）、1.6美元（約新台幣52元）與3.4美元（約新台幣111元）。

郭明錤還指出，COUPE第一代已開發完成並開始量產驗證，預計第二代量產驗證將自2026年上半年開始。奇景光電為COUPE FAU微透鏡陣列獨家供應商，郭明錤預期第2家供應商最快需至第3代才可能出現，

郭明錤建議投資人可關注未來半年有利提升COUPE/矽光子能見度潛在事件，包括輝達（Nvidia）、奇景光電與上詮（3363）法說。

另外，關於COUPE發展時程，外界認為台積電日前法說與輝達CEO黃仁勳近期對外公開發言有矛盾。郭明錤對此表示看法，認為台積電和黃仁勳近期對外公開發言看似矛盾，但實則均正向肯定COUPE趨勢。

郭明錤稱，台積電16日法說指出矽光子將在1至1.5年後量產，黃仁勳於17日訪台時接受當地媒體訪問指出，正與台積電合作矽光子但需要數年才有成果。

郭明錤認為，在台積電主要客戶中，第一個採用COUPE的可能是AMD。事實上，AMD近年來積極採用台積電新技術，如SoIC、2奈米等。

郭明錤稱，在假設輝達的Rubin與Rubin Ultra分別在2026年底與2027年底量產下，其維持先前預測，即Rubin Ultra較有可能是第一個採用COUPE的輝達產品。綜合上述，合理解釋為何台積電法說與黃仁勳發言不矛盾。

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