名師解盤》吳裕良：石化工業備受矚目 關稅決策仍待觀察

聯邦投信投資長吳裕良。（業者提供）

聯邦投信投資長 吳裕良

川普週一上任簽署多項行政命令，主要項目包含邊境驅逐、石化工業推動、取消電動車補助等多項政策，而最讓市場顧慮的關稅課徵，則尚處研究階段。由於關稅推動的遞延，市場顧慮稍降，美債利率小幅走低。

近期波音罷工落幕，且川普預計擴大原油、天然氣開採規模，工業製造有望擴張，成為美國經濟增長之另一驅動因子，而油價預期隨著原油開採規模擴張而下降，從生產端達到抑制通膨上漲的效果，勞動市場亦有望受惠工業生產端的政策鬆綁，進而維持穩健。不過長期來看，關稅不確定性仍高，投資人仍應審慎評估市場潛在風險。

請繼續往下閱讀...

今日（1月22日）為年前封關最後一個交易日，由於川普並未立即推動徵收關稅，台股追隨昨夜美股漲勢，權值類股普遍上漲；期貨部位來看，近期外資減碼台指期空單1026口，整體未平倉淨空單降至33695口，較去年12月底的41764口明顯收斂。綜上權值股表現、與外資期貨籌碼來看，開春後台股表現較具正面期待。

產業動向來看，電子、電機、資訊服務及運動休閒表現亮眼，而玻璃、生技與貿易百貨則略顯疲態，加權指數自早盤跳空開高後持穩於23,500點上方窄幅震盪直至收盤，最終加權指數收23,525.41點、上漲225.4點，漲幅0.97%，站穩月線及五日線之上。

基本面來看，中美政治風險仍存，所幸台灣非屬美國關稅徵收之潛在國家，投資人可佈局今年主流概念股。電子部分看好AI相關的半導體、伺服器、PCB族群、蘋果概念股和低軌道衛星；傳產則看好電力、生技醫療和機器人概念股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法