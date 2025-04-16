札克伯格國會作証 鬆口收購Instagram動機

文件顯示，Meta執行長札克伯格曾考慮在2018年分拆旗下社群平台Instagram。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據週二（15日）華盛頓審判中出示的一份文件，由於擔心反壟斷審查的風險愈來愈大，科技巨頭Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）曾考慮在2018年分拆旗下熱門的社群平台Instagram。

《路透》報導，這份文件是在札克伯格第2天出庭作證時所出示，美國聯邦貿易委員會（FTC）正試圖在這場審判中撤銷Meta對Instagram、WhatsApp等珍貴資產的收購。

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札克伯格在備忘錄中表示，自己想知道是否應該考慮採取極端措施，將Instagram分拆成為1家獨立公司。當時仍叫臉書（Facebook）的公司，正在考慮重組社群媒體公司，並推動旗下應用程式更緊密的聯繫。

札克伯格在備忘錄中指出，合併可能會帶來「強勁的業務成長」，但警告，這也可能削弱臉書作為社群平台的價值，而且幾乎沒有承諾這家公司最終能保留旗下所有應用程式。

Meta最終沒有分拆Instagram，而是在隔年繼續執行整合應用程式的計劃。但光是札克伯格曾經考慮過這一選項，就可以表明，他有多認真看待反壟斷審判程序的威脅。

札克伯格在當時寫道，隨著分拆大型科技公司的呼聲愈來愈高，公司極有可能在未來5到10年內被迫剝離Instagram和WhatsApp，並稱「下一任民主黨總統」可能會採取行動分拆科技公司。這是公司應該考慮的另一個因素，因為即使想留住這些應用程式，也可能無法做到。

FTC在2020年美國總統川普（Donald Trump）首個任期內起訴Meta，同年，川普的反壟斷執法人員也起訴Alphabet的Google稱其壟斷了搜尋市場。

札克伯格在備忘錄中淡化了分拆業務對公司命運的影響，儘管Meta在這之後一直公開表示，分拆將給公司造成損害。札克伯格當時寫道，雖然大多數企業都反對分拆，但歷史經驗表明，多數公司在分拆之後實際上表現更好。

FTC控訴Meta在用於與朋友、家人分享內容的社群平台上擁有壟斷地位，該公司在美國的主要競爭對手為Snap旗下的Snapchat和MeWe。其他像是X、TikTok、YouTube和Reddit等平台，FTC認為，這些平台依據用戶的喜好向陌生人傳播內容，本質上並不相同。

人們普遍認為，這次的反壟斷案件是川普新政府打擊大型科技公司承諾的考驗。札克伯格稍早在法庭作證時稱，Meta會收購Instagram是因為該平台的相機比當時公司試圖打造的相機更好。

這項證詞似乎也支持了FTC的指控，即Meta試圖透過「收購或埋葬」的策略，來搶購潛在競爭對手，阻擋較小的競爭對手，並維持非法壟斷。札克伯格過去也發表過爭議性言論，2008年曾稱「收購比競爭更好」。

札克伯格在法庭則辯稱，自己過去的意圖並不重要，因為FTC對於社群媒體市場的定義不準確，未能考慮到Meta實際面臨來自TikTok、YouTube和蘋果訊息應用程式的激烈競爭。

札克伯格坦言，公司研發自己應用程式的許多嘗試都失敗了。札克伯格在法庭上表示，研發一款新的應用程式很難，很多時候我們嘗試研發一款新的應用程式，但都沒有取得太大的進展。在公司歷史上，可能嘗試研發過幾十款應用程式，但大多都沒有成功。

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