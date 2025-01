台灣高鐵獲「全球百大永續企業排行榜」 全球第5,運輸交通/基礎設施領域雙第一。(台灣高鐵公司提供)

〔記者吳亮儀/台北報導〕台灣高鐵公司今天(22日)宣布,正在瑞士達沃斯(Davos)舉辦的「世界經濟論壇」(World Economic Forum, WEF),當地時間22日正式公布2025「全球百大永續企業排行榜」(Global 100 most sustainable corporations in the world),台灣高鐵公司因持續在低碳、環保、永續、供應鏈管理等各項評比指標上領先,不僅獲評選為2025年全球永續企業第5名,更在「運輸及交通產業組」(Transit and ground transportation group)以及「交通基礎設施產業」領域(Transportation infrastructure industry)中,各項指標雙雙領先,在雙領域中獲第一名。

台灣高鐵公司鄭光遠總經理表示,能夠連續三年通過國際審查的評選,並且始終保持前10名的佳績,不僅台灣高鐵感到非常光榮,更要把這份榮耀分享所有支持高鐵的廣大旅客。

鄭光遠表示,高鐵列車作為台灣骨幹運輸的綠色運具,是旅客往來南北最低碳、環保的交通選擇。未來,台灣高鐵公司將依照既定的「5年中長期策略規劃」方針,結合全球ESG趨勢。

「全球百大永續企業排行榜」是由長期關注永續經濟趨勢的國際調查研究機構—「企業騎士」(Corporate Knights)所進行調查,今年針對全球營收超過10億美金、約8,359家大型企業永續績效評鑑,評選指標包括能源、碳排、環境、社會治理、永續收入/投資、氣候與永續發展等。

台灣高鐵公司自2023年首度入榜即獲選為全球第9名的永續企業,至今已連續三年保持全球前10名永續企業佳績紀錄。

「全球百大永續企業排行榜」自2005年起定期透過每年在瑞士達沃斯舉辦「世界經濟論壇」公布,至今已有超過20年歷史,其評選公信力深獲各界肯定,評選結果也是各國財經及意見領袖觀察國際永續趨勢的重要指標之一。

台灣高鐵公司表示,2023年不僅成功完成新世代列車採購案,將引進更加節能、環保列車投入營運服務,更與JR東海簽署合作備忘錄,針對營運、服務與安全展開全面交流;另2024年10月更協助「國際高速鐵路協會」(IHRA)在台灣舉辦年會,透過國際交流與全球鐵道同業進一步分享台灣高鐵的成功經驗與永續運輸的理念。

