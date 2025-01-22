5000億美元來了！川普宣佈OpenAI、軟銀、甲骨文將成立「星際之門」（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕5000億美元來了！美國總統川普週二（21日）宣佈，將由OpenAI、軟銀、甲骨文3家公司合辧公司，隨後OpenAI公佈，新公司名為Stargate「星際之門」，整個項目有意未來4年投資5000億美元，為OpenAI在美國打造新的AI基礎設施。

甲骨文、OpenAI和軟銀尚未立即回應相關評論，不過，受此消息推動，甲骨文股價週二收漲7.17%，盤後續升逾3%。

請繼續往下閱讀...

CNBC報導，該項目被稱為「星際之門」，由川普、軟銀執行長孫正義、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）和甲骨文聯合創始人埃里森在白宮揭曉。

高層承諾在該項目中初始投資1000億美元（約新台幣3.28兆），並在未來4年內投資最多5000億美元（約新台幣16.38兆），該項目將作為1家獨立公司。

川普談到人工智慧時表示，「我們想做的就是將其保留在這個國家。」他指出，中國是這個新興產業的主要競爭對手。

埃里森在羅斯福會議室表示，Stargate的第1家合資企業將在德州建造資料中心，這項工作已經在進行中。

OpenAI隨後在X貼文中表示，該計畫不僅將支持美國的再工業化，還將提供保護美國及其盟國國家安全的戰略能力。

OpenAI在貼文中表示，軟銀的孫正義將擔任Stargate的董事長，而半導體公司Arm、微軟、NVIDIA、甲骨文和OpenAI將成為「關鍵的初始技術合作夥伴」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法