中美關稅戰 航運業面臨「重磅炸彈」衝擊 這兩類船打擊最重

傑富瑞集團表示，如果中國針對美國船舶的港口費用在週二（14日）生效，油輪和貨櫃船將受到最嚴重的打擊。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕傑富瑞集團（Jefferies LLC.）表示，如果中國針對美國船舶的港口費用在週二（14日）生效，油輪和貨櫃船將受到最嚴重的打擊。

這家華爾街銀行在一份報告中寫道，根據北京方面的最新計劃，近16%的運載成品油的油輪和13%的運載原油的油輪可能被徵收高額費用。這項徵稅計畫於上週五意外宣布，旨在報復美國提議從同日起對中國船隻徵收類似的港口費。

請繼續往下閱讀...

包括Omar Nokta在內的分析師在報告中寫道：這些足以造成相當大的混亂，特別是考慮到費用的數額。

全球航運業正忙於應對北京突然舉措帶來的影響，此舉正值全球兩大經濟體貿易緊張局勢再度升級之際。美國港口費於今年4月首次宣布，旨在撼動中國在海上貿易和造船業的主導地位，這也是美國總統川普積極推動全球貿易向有利於美國的方向發展的一部分。

為了反擊，北京方面提出，只要美國持有的股權比例低至25%，船舶就被視為美國船舶，需要繳納港口費。一位船東稱這一細節是「重磅炸彈」。

據幾位因事涉敏感而不願透露姓名的航運高管稱，一些船東正急於評估營運風險，同時暫停臨時訂艙。他們表示，北京的聲明幾乎沒有給他們時間進行調整。

貨櫃航運巨頭馬士基航運公司在一份聲明中表示： 我們目前正在評估該事件對我們在中國港口停靠服務的潛在影響。一旦有進一步的說明，我們將立即向客戶通報。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法