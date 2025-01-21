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看好加密貨幣理財 遠傳結盟虛擬貨幣平台MaiCoin

2025/01/21 19:06

遠傳今日宣布結盟虛擬貨幣平台MaiCoin。圖左為遠傳總經理井琪，右為MaiCoin創辦人兼執行長劉世偉。（記者王憶紅攝）遠傳今日宣布結盟虛擬貨幣平台MaiCoin。圖左為遠傳總經理井琪，右為MaiCoin創辦人兼執行長劉世偉。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳電信今（21）日宣布與台灣交易量最大的虛擬貨幣平台「MaiCoin」攜手合作，為用戶帶來全新的理財體驗。遠傳總經理井琪指出，看好年輕世代正積極投入虛擬資產，因此去年宣布策略投資「MaiCoin」，為電信服務與虛擬貨幣的跨領域合作揭開序幕，今日更進一步結盟，聯手推出「遠傳抽比特幣迎新春」活動，目前持股「MaiCoin」個位數，但未來也會評估擴大投資。

井琪指出，加密貨幣是理財新趨勢，遠傳提供便利的工具，給對加密貨幣理財方式有興趣的用戶，讓遠傳的服務更多元；從投資的角度，如果加密貨幣的需求持續增長，對於遠傳也有長遠效益。

井琪說，Maclin有支持台幣、美元等貨幣的交易服務，其中台幣信託就是與遠東商銀合作，未來也會與遠東集團關係企業討論，評估擴大合作的可能性。

井琪進一步指出，MaiCoin集團平台現有100萬用戶中，25歲到34歲用戶占40%，Ｙ、Ｚ世代已成為虛擬幣理財主力，而將遠傳幣、MaiCoin兩方系統介接，遠傳幣累點後換比特幣，是未來遠傳與MaiCoin可能的合作方向之一。

MaiCoin創辦人兼執行長劉世偉表示，虛擬貨幣曾經被視為非主流的投資方式，但隨著金管會的監管政策落實、公會的成立，以及交易平台登記制的推行，這一產業正在逐漸邁向主流化，預計相關法令在今年年中完成後，將會申請在創新板上市交易。

MaiCoin是一家以區塊鏈技術與虛擬貨幣為核心的公司，專注於提供虛擬貨幣買賣服務、數位貨幣錢包，以及區塊鏈技術的延伸應用，目前每日交易量約3000-5000萬美元，約台幣9.8-16.3億元。

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