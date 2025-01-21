聯電Q4獲利季減逾4成 2024年每股獲利3.8元

聯電今（21）日公佈2024年第四季營運報告，毛利率達到30.4%。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電今（21）日公佈2024年第四季營運報告，毛利率達到30.4%，稅後淨利為新台幣85億元，季減41.3％，每股獲利為新台幣0.68元，為近18季以來新低。全年稅後淨利472.11億元，年減22.6％，每股稅後盈餘3.8元，較前年的4.93元減少，為近4年來新低。

聯電去年第四季合併營收為新台幣603.9億元，季減0.2%、年成長9.9%，毛利率30.4%，雖較上季33.8％下滑，但比預期近30%稍好，業外虧損14.43億元，稅後淨利為新台幣85億元，普通股每股獲利為新台幣0.68元。

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聯電2024年全年營收2323.03億元，年增4.4％，毛利率32.6％，年減2.3個百分點，營業利益率22.2％、年減3.8個百分點，全年稅後淨利472.11億元，年減22.6％，每股稅後盈餘3.8元。

聯電共同總經理王石表示，第四季業績符合期待，晶圓出貨量及產能利用率略優於預期。2024年全年營收較去年增加4.4%，反映通訊、消費及電腦需求的穩定成長。其中，22/28奈米產品仍佔營收主要貢獻，在2024年增加15%。

王石強調，值得注意的是，客戶對於升級至22奈米特殊製程平台展現強烈意願，這些平台在降低功耗及提升性能方面較28奈米具備顯著優勢，以應用於下一代通訊技術和顯示驅動IC。聯電22奈米產品的投片正在加速進行，預計從2025年起為公司帶來更高的營收貢獻。

王石共指出，展望2025年，半導體市場有望迎來成長的一年，主要來自AI伺服器的強勁需求，智慧手機、電腦和其他電子設備中的半導體含量增加所驅動。為了在快速變化的市場中掌握機會，聯電持續投資於技術創新，並開發領先業界的特殊製程解決方案，以迎接下一波系統升級需求的浪潮，維持公司的競爭優勢。

在建構技術基礎上，聯電也積極拓展先進封裝解決方案，使未來AI應用的潛力能充分發揮。此外，公司的關鍵擴產項目正按計畫進行，位於新加坡的第三期新廠將增強客戶的供應鏈韌性；與美國合作夥伴共同開發的12奈米製程平台，也將滿足客戶在22奈米以下製程升級的需求。

王石表示，在2024年第四季，聯電簽署了一項重要的離岸風電購買協議，這是聯電迄今為止規模最大的再生能源交易案。這項協議為公司實現2030年使用50%再生能源目標，跨出穩健的一步，引領聯電朝向2050淨零排放和100%使用再生能源的目標邁進。

聯電在永續發展承諾的實踐持續獲得ESG指標性評比的肯定，在2024年12月公佈的道瓊永續指數（DJSI）中，聯電第17年連續入選，同時在半導體業中獲得了最高等級的評價，成為全球最具永續發展性的企業之一。

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