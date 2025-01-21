不只輝達！巴克萊：2025年AI贏家還有這4家

不只輝達！巴克萊：2025年AI贏家還有博通等這4家（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI領頭羊除了輝達（NVIDIA）外，2025年巴克萊也看好博通、邁威爾、Lumentum和Credo Technology等4檔，預估他們將成為AI行業的贏家，紛紛上調目標價或評等。

外媒報導，巴克萊分析師Tom O'Malley表示，輝達GPU銷售額在2024年達到近1000億美元（約新台幣3.27兆元），預計在2025年將增長至1600億美元（約新台幣5.22兆元）左右，而定製晶片剛剛開始變得越來越重要，並將在未來3年內以55%的複合增長率快速增長，我們認為，AI的市場規模足以支持輝博通、邁威爾、Lumentum和Credo Technology這些公司到2026年。

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巴克萊將博通的目標股價從205美元上調至260美元，調幅為26.82%；而邁威爾目標股價從115美元上調至150美元，調幅為30.43%；至於Lumentum的評級從「減持」上調至「增持」，目標價為125美元。

O'Malley指出，雖然對Lumentum Holdings能否將模組業務擴展到100億美元（約新台幣3265億元）以上表示懷疑，但大量端口數量的增加，加上使用美國供應鏈的強烈需求，推動了超大規模製造商以驚人的速度獲得資格。

雖然輝達是人工智慧半導體領域的明顯領導者，但高需求應該會為其他半導體公司打開大門。

O'Malley指出，我們絕不低估輝達在商用和高端人工智慧計算市場上的領先地位，但客戶繼續要求第2源選項，以及更經濟有效的方式，為數十億潛在用戶提供延遲密集型人工智慧推理服務。

我們認為，這一轉變將轉化為在2026會計年流向博通定製晶片約210億美元（約新台幣6857億元），以及2026會計年流向邁威爾的近40億美元（約新台幣1306億元）的ASIC。我們預計，到本十年末，這一轉變將擴大到支持我們所確定的100億美元的總資產規模。

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