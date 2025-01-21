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南部6.4強震》台電：嘉南高逾3萬戶停電 均已復電

2025/01/21 11:19

台電人員第一時間投入搶修，強震也損毀台電南部地區部分服務所。（台電提供）台電人員第一時間投入搶修，強震也損毀台電南部地區部分服務所。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕南部地區今凌晨發生規模6.4地震，台電表示，地震當下包括嘉義、台南及高雄部分變電所及饋線運作受影響，一度造成超過3萬戶停電。經台電緊急處理、陸續轉供，已於4點10分全數復電。台電表示，將密切掌握地震對供電影響，今日也將持續進行線路設備巡檢，各地如有零星停電發生，將立即派員處理。

台電表示，凌晨強震發生後，電廠方面除民營電廠豐德3號機跳脫外，其餘發電機組包括核能及水力機組均正常。

在配電系統部分，地震造成部分變電所主變壓器設備異常或饋線跳脫引發用戶停電，包括嘉義水上變電所造成3975戶停電，台南新營白河變電所造成1萬2091戶停電、高雄鳳山甲仙變電所造成6923戶停電，台南三條饋線跳脫造成9983戶停電，共計造成3萬2972戶停電，三所變電所停電均於0點54分全數復電，台南三條饋線停電均於4點10分前全數復電。

台電也指出，南部強震造成台電台南南化服務所、楠西服務所及高雄鳳山甲仙服務所牆體出現大範圍龜裂、裸露。為確保安全，台電已派員檢視建築物受損狀況，評估後續因應作為。

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