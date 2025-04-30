新台幣近半年首見31字頭，4月狂升逾1元。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日幾乎收平，外資轉為賣超，不過新台幣兌美元匯率升勢難擋，午後熱錢大舉匯入，匯價一度升破32元整數價位、見到久違的31字頭，最終收在32.017元、勁揚2.12角，匯價寫近6個月新高，並爆出29.99億美元巨量。

累計新台幣4月共升值了1.165元或3.64%，月線翻紅。在主要亞幣中，日圓單月強升4.44%，升幅居冠；韓元勁揚3.6%，與台幣相當；新幣升值2.71%；僅人民幣貶值0.16%。

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匯銀人士表示，台幣近期大幅走升主要反應台股反彈、外資熱錢流入，而出口商見台幣升勢不止，擔心越追越高，也趕忙進場拋匯，外資與投信成為台幣走升兩大主力。

除此之外，美國財政赤字問題、美國經濟疑慮升溫，市場預期聯準會下半年可能加速降息，也令市場看壞美元後市，投資人尋求資產分散，不再集中於美元，除台幣之外，非美貨幣4月以來升勢都相當猛烈。

外匯交易員指出，台幣今日盤中最高已經來到31.942元、接下來將會反覆測試32元整數大關，並密切注意美國財政部即將公布的匯率報告。

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