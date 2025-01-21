涉新板傑仕堡爛帳 吳東進起訴

新北地檢署去年依涉犯保險法中的特別背信等罪嫌發動搜索，訊後諭令吳東進以1億元交保，上週已將吳東進等4人起訴。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕新光人壽前董事長吳東進等高層，被控在辦理旗下「新板傑仕堡全齡生活園區」出租等事宜時，涉將園區房屋出租給吳東進所控制的公司，裝潢工程等費用卻由新壽承擔，致新壽受損9947萬餘元，吳不法獲利約9千多萬，新北地檢署去年依涉犯保險法中的特別背信等罪嫌發動搜索，訊後諭令吳東進以1億元交保，上週已將吳東進等4人起訴，並對吳東進求刑5年。

檢調追查，新壽疑未迴避關係人交易，將新壽新板傑仕堡園區分Ａ、Ｂ、Ｃ三棟部分房屋，出租給由吳東進控制的新禧悅、傑仕堡健身、傑仕堡商旅三家公司，並分別在Ａ棟6至8樓經營月子中心、Ｂ棟二樓營運健身俱樂部、Ｃ棟整棟做為商旅。

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檢調掌握，新壽高層涉不法情事分為四大區塊，第一是2019年間，新壽準備將Ｂ棟二樓出租給健身公司，約定租期10年、租金1億44萬元；當時董事會討論此案時，擔任主席的吳東進涉未因利害關係而迴避討論並通過出租案，之後甚至在董事會不知情下，幫健身公司追加23次裝潢等工程，金額達1億2269萬元，超過可收租金，致新壽受損。

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