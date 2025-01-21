晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

涉新板傑仕堡爛帳 吳東進起訴

2025/01/21 11:51

新北地檢署去年依涉犯保險法中的特別背信等罪嫌發動搜索，訊後諭令吳東進以1億元交保，上週已將吳東進等4人起訴。（資料照）新北地檢署去年依涉犯保險法中的特別背信等罪嫌發動搜索，訊後諭令吳東進以1億元交保，上週已將吳東進等4人起訴。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕新光人壽前董事長吳東進等高層，被控在辦理旗下「新板傑仕堡全齡生活園區」出租等事宜時，涉將園區房屋出租給吳東進所控制的公司，裝潢工程等費用卻由新壽承擔，致新壽受損9947萬餘元，吳不法獲利約9千多萬，新北地檢署去年依涉犯保險法中的特別背信等罪嫌發動搜索，訊後諭令吳東進以1億元交保，上週已將吳東進等4人起訴，並對吳東進求刑5年。

檢調追查，新壽疑未迴避關係人交易，將新壽新板傑仕堡園區分Ａ、Ｂ、Ｃ三棟部分房屋，出租給由吳東進控制的新禧悅、傑仕堡健身、傑仕堡商旅三家公司，並分別在Ａ棟6至8樓經營月子中心、Ｂ棟二樓營運健身俱樂部、Ｃ棟整棟做為商旅。

檢調掌握，新壽高層涉不法情事分為四大區塊，第一是2019年間，新壽準備將Ｂ棟二樓出租給健身公司，約定租期10年、租金1億44萬元；當時董事會討論此案時，擔任主席的吳東進涉未因利害關係而迴避討論並通過出租案，之後甚至在董事會不知情下，幫健身公司追加23次裝潢等工程，金額達1億2269萬元，超過可收租金，致新壽受損。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財