焦點股》LINE Pay：法人齊加碼 股價噴漲

3大法人齊加碼，LINE Pay開高走高噴漲逾7%（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕不只外資、投信積極加碼，自營商也加入買進的行列，激勵第三方支付業者LINE Pay（連加網路，7722）股價大漲，早盤股價開平震盪後一路走高，盤中最高大漲49元、漲幅逾7%，來到698元，截至10:46分，LINE Pay股價上漲38元、暫報687元、漲幅近6%，1個半小時爆出逾400張成交張數。

LINE Pay去年12月5日以508元掛牌上市，雖掛牌初期股價不振，但去年底以來在外資、投信積極加碼下，股價持續大漲，再加上多家券商投顧發布研究報告，預估LINE Pay2024、2025及2026年稀釋後EPS分別達9.25元、13.53元及18.82元，並給予「買進」建議，目標價甚至高達800元以上，激勵投資人繼續搶進。

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昨（20）日外資投信自營商等3大法人，聯手買進LINE Pay59張，其中外資、投信皆是連6買，累計買超分別為293張、139張。

LINE Pay去年12月營收6.17億元、月增4.22%，年增40.7%， 連2月續創單月歷史新高，2024全年營收62.96億元、年增31.76%，也為歷史新高，LINE Pay去年前3季每股稅後盈餘（EPS）已達7.99元。

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