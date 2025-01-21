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睽違近10個月！碧桂園今恢復交易 股價大漲近3成

2025/01/21 10:46

達成復牌指引，碧桂園今（21日）恢復交易。（示意圖，路透）達成復牌指引，碧桂園今（21日）恢復交易。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國大型地產開發商「碧桂園」今（21日）發出公告，指公司已達成復牌指引所規定的所有要求，21日起恢復買賣。

綜合媒體報導，碧桂園因未能公布2023年財報，違法港交所上市規則，自2024年4月2日遭到停牌。

在停牌近10個月後，碧桂園終於在本月14日發布延遲的2023年度及2024年中財報，並公布了境外債重組方案。

碧桂園今（21日）發出公告，指公司自去年4月2日停牌以來，已通過有關未經審核營運數據、須予公佈交易、更換核數師及董事以及清盤呈請的公告，向股東及投資者告知所有與公司相關的重大資料。因此，董事會認為公司已達成復牌指引所規定的所有要求，並向港交所申請於1月21日上午9點起恢復公司股份買交易。

碧桂園21日復牌高開3%，報0.5港元，盤中一度大漲近30%，至0.63港元。截至台北時間21日早上10點35分左右，碧桂園股價暫報0.61港元，漲幅25.77%。

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