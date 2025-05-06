晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

婆媽最愛！全球鞋業巨頭Skechers易主 以94億美元賣出

2025/05/06 14:58

Skechers宣布將以約94億美元的價格賣給國際投資公司3G Capital。（資料照，法新社）Skechers宣布將以約94億美元的價格賣給國際投資公司3G Capital。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球知名運動鞋品牌Skechers於5日拋出震撼彈，宣布將以約94億美元（約新台幣2801億元）的價格賣給國際投資公司3G Capital，交賣交易後將下市轉為私人持股，消息一出震驚業界。

綜合《CNN》、《彭博》等外媒報導，Skechers宣布3G Capital將以94億美元收購公司，以每股63美元的價格收購該品牌，宣布後Skechers在美國的股價就上漲25％。

Skechers總部位於南加州，在美國擁有5300家門市，是全球第三大鞋業公司。在台灣則由代理商經營，設有多家據點，主打健走鞋與運動休閒鞋款。報導指出，由於美國總統川普對中國進口產品徵收145%的關稅，並對所有其他國家徵收10%的最低稅，鞋類​​產業遭受重創，該公司決定退出公開市場。

這筆私有化交易預計將於今年第3季完成，融資方式將包括3G Capital提供的現金以及摩根大通銀行（JPMorgan Chase）承諾的債務融資。

Skechers現任執行長格林伯格（Robert Greenberg）在聲明中表示，Skechers過去30年的成功，得益於對產品卓越與創新的追求，以及合作夥伴的支持。他同時強調，此次與3G Capital的合作將引領品牌進入新的階段。

由於擔心關稅對公司的影響，Skechers股價今年已下跌26%。GlobalData Retail分析師Neil Saunders表示，這使得該公司成為3G Capital 青睞的目標。

分析師指出，Skechers在美國販售的所有鞋款也都在海外製造，其中約40%來自中國，旗下的童鞋主要由中國代工。由於關稅的不確定性，該公司上月撤回了財務預測。事實上，Skechers、Nike、Under Armour等運動鞋大廠上週聯合致信川普，呼籲政府將鞋業排除在關稅措施之外。這些企業警告，加徵進口稅恐將導致數百家企業倒閉、數萬個工作機會流失，並推高消費者價格。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財