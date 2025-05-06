婆媽最愛！全球鞋業巨頭Skechers易主 以94億美元賣出

Skechers宣布將以約94億美元的價格賣給國際投資公司3G Capital。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球知名運動鞋品牌Skechers於5日拋出震撼彈，宣布將以約94億美元（約新台幣2801億元）的價格賣給國際投資公司3G Capital，交賣交易後將下市轉為私人持股，消息一出震驚業界。

綜合《CNN》、《彭博》等外媒報導，Skechers宣布3G Capital將以94億美元收購公司，以每股63美元的價格收購該品牌，宣布後Skechers在美國的股價就上漲25％。

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Skechers總部位於南加州，在美國擁有5300家門市，是全球第三大鞋業公司。在台灣則由代理商經營，設有多家據點，主打健走鞋與運動休閒鞋款。報導指出，由於美國總統川普對中國進口產品徵收145%的關稅，並對所有其他國家徵收10%的最低稅，鞋類​​產業遭受重創，該公司決定退出公開市場。

這筆私有化交易預計將於今年第3季完成，融資方式將包括3G Capital提供的現金以及摩根大通銀行（JPMorgan Chase）承諾的債務融資。

Skechers現任執行長格林伯格（Robert Greenberg）在聲明中表示，Skechers過去30年的成功，得益於對產品卓越與創新的追求，以及合作夥伴的支持。他同時強調，此次與3G Capital的合作將引領品牌進入新的階段。

由於擔心關稅對公司的影響，Skechers股價今年已下跌26%。GlobalData Retail分析師Neil Saunders表示，這使得該公司成為3G Capital 青睞的目標。

分析師指出，Skechers在美國販售的所有鞋款也都在海外製造，其中約40%來自中國，旗下的童鞋主要由中國代工。由於關稅的不確定性，該公司上月撤回了財務預測。事實上，Skechers、Nike、Under Armour等運動鞋大廠上週聯合致信川普，呼籲政府將鞋業排除在關稅措施之外。這些企業警告，加徵進口稅恐將導致數百家企業倒閉、數萬個工作機會流失，並推高消費者價格。

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