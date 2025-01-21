2025年美最熱門房地產市場在紐約市「此城」！ 平均房價便宜近4成

2025年美國最熱門房地產市場在紐約市布法羅，主因是房價比美國平均便宜近4成。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕紐約市將在2025年成為美國最熱門的房地產市場，根據線上經紀公司Zillow表示，紐約州布法羅連續第2年被稱為美國人口最多的50個城市中「最熱門」的房地產市房價逾35萬美元（約新台幣1142.75萬元），便宜近4成。

CNBC報導，儘管預計2025年美國房地產市場成長將更加緩慢，但布法羅強勁的經濟，加上緊張的房屋庫存，使該城市在Zillow排名中奪冠。

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除了布法羅，印第安納州印第安納波利斯、羅德島州普羅維登斯、康乃狄克州哈特福，以及費城也躋身最熱門市場前5名。

Zillow認為，2025年「最熱門」的房地產市場是那些房價和買家需求成長最強勁的市場。排名考慮了預測的價格上漲、房屋銷售速度、庫存短缺、租金上漲以及當地就業和人口增長，使用了美國勞工統計局、美國人口普查局的數據以及該公司自己的上市數據。

排名最熱的地方往往是房價低於平均水平的中等城市，這表明買家在房價上漲的情況下尋找更便宜的住房。

根據Zillow最新數據，雖然布法羅的房價正在上漲，但仍然相對便宜，平均房價為22萬3812美元（約新台幣730.75萬），遠低於美國平均房價35萬6585美元（約新台幣1164.25萬元）。

報導指出，布法羅的經濟承受能力是其排名靠前的主要原因，但其他因素也發揮了作用。

研究顯示，布法羅的就業成長速度穩定超過新建築，自疫情大流行以來，每建造1棟房屋就創造了兩個以上的就業機會。這種不匹配加劇了競爭並推高了房價。

Zillow在報告中表示，新的就業機會通常意味著新的居民，這會加劇競爭並推高價格，除非建築商能夠滿足額外的需求。

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