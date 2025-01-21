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中對美投資降至8.6億美元！美智庫：川普任內大幅下降趨勢不可能逆轉

2025/01/21 09:53

中對美投資降至8.6億美元！美智庫表示，川普任內大幅下降趨勢不可能逆轉（路透資料照）中對美投資降至8.6億美元！美智庫表示，川普任內大幅下降趨勢不可能逆轉（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中對美投資降至8.6億美元！美智庫：川普任內大幅下降趨勢不可能逆轉自美國總統川普第1任期以來，中國在美國的投資急劇下降，根據最新數據顯示，2024年上半年，中在美投資金額只剩8.6億美元（約新台幣282億元），分析人士表示，隨著川普重返白宮，這一趨勢不太可能逆轉。

CNBC報導，川普週一（20日）就職後不久，就威脅要對中國商品加徵關稅，這是美國對北京立場日益強硬的基礎。

美國智庫蘭德公司經濟學家拉菲克·多薩尼表示，川普最不想做的事情就是試圖激勵中國企業在這裡（美國）投資。

多薩尼指出，「存在意識形態上的不匹配，所有的言論都是，讓中國遠離美國，讓他們的低端產品進來，」但除此之外，「不要，不要讓他們進來」。

過去幾週，阿聯房地產巨頭達馬克承諾投資200億美元（約新台幣6570億元）在美國建造資料中心，而軟銀執行長孫正義則宣佈在川普4年任期內投資1000億美元（約新台幣3.29兆元）用於美國人工智慧開發。

美國企業研究所的最新數據顯示，中國在美國的投資交易大幅放緩，繼2023年流入美國16.6億美元之後，2024年前6個月只有8.6億美元流入美國。

在鼎盛時期，中國企業曾在美國進行高調收購，如收購紐約華爾道夫酒店，但雙方監管機構都阻止了這種流動。

榮鼎集團資深研究分析師Danielle Goh表示，自2017年北京加強對資本外流的控制以來，中國對美國的投資大幅放緩，隨後美國出台了一系列旨在排除某些產業投資的監管政策。

在可預見的未來，她預計中國對美投資不會恢復2016年至2017年期間的峰值水平。吳指出，中國企業不再進行收購，而是更多地轉向與美國公司的小型合資企業或綠地投資，這些業務是從頭開始建立的。

榮鼎集團主席西瓦亞姆（Siva Yam）表示，自Covid-19大流行以來，美中商會主要幫助中國電子商務公司設立當地辦事處，而不是建立製造企業。

如今，這些投資大多規模較小，因此不會受到關注，更容易獲得美國監管機構批准，但他仍不確定中國企業是否可以利用投資來抵銷關稅的影響。

美國企業研究所高級研究員德里克史劍道指出，即使川普歡迎更多中國投資，或透過關稅脅迫中國投資，大規模投資也是長期過程，不會一蹴可幾。

此外，當選總統的政策也具有不可預測性。

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