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米勒：全球半導體競賽由台積電定義 印度需數十年追趕

2025/01/20 21:34

《晶片戰爭：爭奪世界最關鍵技術》一書的作者克里斯·米勒表示，印度正處於建立晶片產業的早期階段，還要數十年的發展過程，而全球半導體競賽由台積電來定義。（路透資料照）《晶片戰爭：爭奪世界最關鍵技術》一書的作者克里斯·米勒表示，印度正處於建立晶片產業的早期階段，還要數十年的發展過程，而全球半導體競賽由台積電來定義。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《晶片戰爭：爭奪世界最關鍵技術》一書的作者克里斯·米勒在接受印度媒體AIM獨家採訪時表示，印度正處於建立晶片產業的早期階段，還要數十年的發展過程，不會在一夜之間從最初的水平達到台灣和韓國的水平。

米勒也提到，全球半導體競賽由一個名字定義：台積電。台積電生產全球99%的人工智慧加速器，在推動人工智慧驅動產業的技術進步方面已成為不可或缺的力量。

米勒概述印度的潛力，他表示，印度現在在半導體製造和設計方面的投資比以往任何時候都多，但他也強調了印度的挑戰，並指出這將是一個「不可避免的長達數十年的過程」。

米勒強調需要培育本土企業，打造強大的國內生態系。他以台灣和韓國等行業領導者進行比較時表示，「印度不會在一夜之間從最初的水平達到台灣的水平……台灣和韓國等國家從20世紀70年代開始花幾十年的時間才建立起自己的晶片產業」。

米勒主張印度需策略規劃和持續投資。 他表示，「一旦開始建設，單一工廠可能需要三到四年的時間才能建成，而且通常會提前幾年進行規劃，因此這個行業習慣於以幾十年為單位進行思考」。

無論如何，米勒補充道，印度可以說是世界上晶片設計人才最多的國家之一，僅次於美國。此外，印度晶片產業也凸顯其在中美地緣政治拉鋸戰中的戰略重要性。

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