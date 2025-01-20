「黑色半導體」竄紅 成為韓國出口要角

由於出口業績不斷上升，「gim」乾海藻被稱為「黑色半導體」。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓半導體出口在貿易中占主導地位，現在又從食用出口領域找到另一個成功案例，那就是被稱為「黑色半導體」的乾海藻。

乾海藻，即韓語中的「gim」，由於出口業績不斷上升，gim被稱為「黑色半導體」，儘管規模比晶片業小，但它已成為韓國經濟的重要貢獻者，並引領該國的海鮮出口。

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海洋水產部數據顯示，2024年韓國金魚出口額年增25.8%，達到9.97億美元的歷史新高。去年，韓國海藻出口佔該國海鮮出口總收入30.3億美元的近三分之一；海產出口總額也比前一年的 29.9 億美元增加了1.2%。

紫菜是紫菜包飯的關鍵成分，紫菜包飯是一種海藻捲，現已風靡全球的韓國食品。 Gim已經超越文化界限，成為從肉湯、砂鍋菜到披薩，甚至冰淇淋等菜餚中的多功能成分。

為加強gim在國際市場上的韓國形象，海洋部去年透過食品法典委員會發起一項倡議，將gim確立為全球標準化術語，取代紫菜、海藻和紫菜等術語。該部表示，全球標準的批准預計將有助於gim產品獲得降低關稅壁壘的資格，從而促進出口。

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