晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

「黑色半導體」竄紅 成為韓國出口要角

2025/01/20 17:25

由於出口業績不斷上升，「gim」乾海藻被稱為「黑色半導體」。（取自網路）由於出口業績不斷上升，「gim」乾海藻被稱為「黑色半導體」。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓半導體出口在貿易中占主導地位，現在又從食用出口領域找到另一個成功案例，那就是被稱為「黑色半導體」的乾海藻。

乾海藻，即韓語中的「gim」，由於出口業績不斷上升，gim被稱為「黑色半導體」，儘管規模比晶片業小，但它已成為韓國經濟的重要貢獻者，並引領該國的海鮮出口。

海洋水產部數據顯示，2024年韓國金魚出口額年增25.8%，達到9.97億美元的歷史新高。去年，韓國海藻出口佔該國海鮮出口總收入30.3億美元的近三分之一；海產出口總額也比前一年的 29.9 億美元增加了1.2%。

紫菜是紫菜包飯的關鍵成分，紫菜包飯是一種海藻捲，現已風靡全球的韓國食品。 Gim已經超越文化界限，成為從肉湯、砂鍋菜到披薩，甚至冰淇淋等菜餚中的多功能成分。

為加強gim在國際市場上的韓國形象，海洋部去年透過食品法典委員會發起一項倡議，將gim確立為全球標準化術語，取代紫菜、海藻和紫菜等術語。該部表示，全球標準的批准預計將有助於gim產品獲得降低關稅壁壘的資格，從而促進出口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財