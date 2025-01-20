焦點股》新應材：上櫃蜜月期 連兩日大漲

新應材董事長詹文雄於日前上櫃前法說會就表示，預估今年面板營收獲利與去年相當，不過，半導體材料期待能有25%-30%的成長，而2026年營運將更好。 （記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內唯一半導體先進微影製程特用化學廠新應材（4749）上週五以480元股價正式上櫃掛牌，終場收在688元，今日股價開盤再度開高走高，截至10:41分為止，股價大漲65元、暫報753元、漲幅超過9%，成交量超過3000張。

新應材成立於2003年，以面板及半導體光學元件光阻材料之自主研發與量產實績為基礎，2018年積極轉型投入半導體先進製程，並聚焦在良率關鍵的微影（Lithography）特化材料開發，目前半導體客戶營收占比約八成並持續成長。新應材董事長詹文雄於日前上櫃前法說會就表示，預估今年面板營收獲利與去年相當，不過，半導體材料期待能有25%-30%的成長，而2026年營運將更好。

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他也指出，新應材未來將持續朝奈米級微影特化材料發展，包含即將到來的2奈米，及未來1.4奈米製程的關鍵材料，可有效提升先進微影製程終端應用良率。

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