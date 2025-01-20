焦點股》啟碁：獲利優於預期 股價奔高

啟碁2024年第四季獲利優於預期，股價奔高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通股啟碁（6285）今日股價開高震盪走高，一度攻高到144元、漲幅逾9%，截至9: 55分，股價暫報143元，上漲11.5元，漲幅8.75%。

啟碁2024年營收1102.13億元，獲利34.51億元，每股稅後盈餘（EPS）7.26元，其中，第四季自結EPS為2.14元，優於市場預期。凱基投顧指出，啟碁第四季營收279億元，優於預期，主要是Automotive產品線需求回溫，以及第3季 Networking產品線客戶拉貨放緩後，第4季回復拉貨。

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啟碁第四季產品組合為Automotive 29%、Networking 51%、Connected home 20%，在營收規模放大，及新台幣對美金貶值助益下，毛利率達12.9%，EPS達2.14元。

展望今年第一季，凱基投顧指出，受工作天數影響，啟碁單季營收仍將受到傳統淡季工作天數較少影響而季減，不過，Automotive產品線將受惠於車聯網與雷達產品持續成長，而5G FWA與低軌道衛星相關產品出貨也將持續提升，且看好啟碁在800GbE高階交換器將逐漸切入企業客戶，助益其營收與獲利提升，2025年營收可望逐季成長。

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