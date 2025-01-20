旅遊省錢4個小撇步！達人說機票、飯店「這時候訂」最便宜

專家表示，不管是機票與飯店，每週週中訂最便宜。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年你是否有計畫好到那裡旅遊了呢？在物價高漲之際，如何透過節省旅費，讓荷包不致大失血呢？專家表示，不管是機票與飯店，每週週中訂最便宜，若再搭配提前預定，則又更省錢，如買國際機票最好提前2-8個月訂。

CNBC報導，專家表示，消費者可以透過4個小撇步，可靠地節省旅行費用。

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1.靈活性是“關鍵”

霍珀首席經濟學家海莉·伯格表示，「靈活性確實是節省旅行費用的關鍵」。這適用於旅行的許多方面，包括目的地、一年中訪問該地點的時間以及1週中的幾天。例如，週中飛行通常更便宜，飯店住宿也有類似的動態，而週末可能會更貴。

NerdWallet旅遊專家法蘭奇（Sally French）亦在1封電子郵件中寫道，將飯店住宿時間調整為週中，而不是週末或淡季旅行，可以節省大量費用。

Expedia 集團全球公共關係副總裁梅蘭妮·菲什（Melanie Fish）說，季節性對飛行成本有「巨大影響」。

伯格表示，8月前往歐洲旅行將非常昂貴且擁擠，但9月或10月可以節省30%。菲什建議，在春假期間不要去海灘旅行，而是遊覽城市，或等到秋天再前往歐洲。

2.適時預訂

法蘭奇說，提前1到3個月購買國內航班通常會更便宜，國際旅客應提前2到8個月預訂。

她說，最後一刻的機票優惠很少見，因此請提前預訂，以獲得最大的供應量和更低的價格。

至於飯店預定部分，菲什說，飯店的邏輯，與機票預定方式則不太一樣，旅客有時可以在某些市場找到最後一刻的房價優惠。

3.直接向飯店預訂

法蘭西說，許多飯店提供第三方預訂網站上不提供的價格，或忠誠會員折扣。

4.設定航班提醒

法蘭奇說，使用Google Flights或Hopper等工具來監控價格，並在票價下降時爭取優惠。

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