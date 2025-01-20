晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

旅遊省錢4個小撇步！達人說機票、飯店「這時候訂」最便宜

2025/01/20 13:58

專家表示，不管是機票與飯店，每週週中訂最便宜。（資料照）專家表示，不管是機票與飯店，每週週中訂最便宜。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年你是否有計畫好到那裡旅遊了呢？在物價高漲之際，如何透過節省旅費，讓荷包不致大失血呢？專家表示，不管是機票與飯店，每週週中訂最便宜，若再搭配提前預定，則又更省錢，如買國際機票最好提前2-8個月訂。

CNBC報導，專家表示，消費者可以透過4個小撇步，可靠地節省旅行費用。

1.靈活性是“關鍵”

霍珀首席經濟學家海莉·伯格表示，「靈活性確實是節省旅行費用的關鍵」。這適用於旅行的許多方面，包括目的地、一年中訪問該地點的時間以及1週中的幾天。例如，週中飛行通常更便宜，飯店住宿也有類似的動態，而週末可能會更貴。

NerdWallet旅遊專家法蘭奇（Sally French）亦在1封電子郵件中寫道，將飯店住宿時間調整為週中，而不是週末或淡季旅行，可以節省大量費用。

Expedia 集團全球公共關係副總裁梅蘭妮·菲什（Melanie Fish）說，季節性對飛行成本有「巨大影響」。

伯格表示，8月前往歐洲旅行將非常昂貴且擁擠，但9月或10月可以節省30%。菲什建議，在春假期間不要去海灘旅行，而是遊覽城市，或等到秋天再前往歐洲。

2.適時預訂

法蘭奇說，提前1到3個月購買國內航班通常會更便宜，國際旅客應提前2到8個月預訂。

她說，最後一刻的機票優惠很少見，因此請提前預訂，以獲得最大的供應量和更低的價格。

至於飯店預定部分，菲什說，飯店的邏輯，與機票預定方式則不太一樣，旅客有時可以在某些市場找到最後一刻的房價優惠。

3.直接向飯店預訂

法蘭西說，許多飯店提供第三方預訂網站上不提供的價格，或忠誠會員折扣。

4.設定航班提醒

法蘭奇說，使用Google Flights或Hopper等工具來監控價格，並在票價下降時爭取優惠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財