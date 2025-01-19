美媒：川普把自己當救世主 1.7億TikTok用戶等「緩刑 」

川普表示，他可能會要求將TikTok禁令緩期90天，這是法律允許的。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕TikTok今（19日）對美國用戶關閉，停止為其最重要市場的1.7億用戶提供服務。川普總統表示，他上任後將與該公司共同製定恢復TikTok的解決方案，可能會在周一上任後將TikTok的潛在禁令延長90天。華爾街日報指出，川普把自己當救世主了。

TikTok的熄燈，展現美中在技術和國家安全方面的分歧。週六晚間，TikTok用戶開始看到一條訊息：「抱歉，TikTok目前無法使用」、「美國已經頒布了禁止 TikTok 的法律，不幸的是，這意味著你現在不能使用 TikTok」。

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該應用程式無法從蘋果或谷歌的應用程式商店下載。然而， TikTok的消失可能是短暫的。川普週六表示，他可能會在上任後將TikTok的潛在禁令延長90天。

川普在將自己定位為TikTok的潛在救世主之前，曾試圖在第一任期內禁止TikTok。拜登總統去年四月簽署了這項兩黨法律，在任期結束時，助理表示，他不會在任期的最後一天執行該法律。白宮表示，拜登總統不會執行該禁令，當選總統川普表示，他可能會要求將該禁令緩期90天，這是法律允許的。

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