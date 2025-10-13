台股早盤》國安基金護盤、台積電急拉 指數跌400餘點

國安基金護盤、台積電急拉，指數跌400餘點（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰升溫，美中國針對稀土出口做嚴格管制，美國總統川普揚言加徵100%中國關稅，並限制關鍵軟體出口，美股4大指數上週五全面重挫，台股國慶連假後補跌，台指期週一重挫948點，3.46%，而台股亦在台積電開盤跌50元，指數開盤跌539.32點，以26762.6開出，在台積電領跌，電金傳齊跌下，在1450家上市櫃下跌，指數開低走低，跌逾800點，指數測26470點，不過，在國安基金護盤，台積電股價急拉，大盤跌勢收斂，早盤跌400餘點

台股週一在投資人殺出，指數開低走低，跌逾800點，不過，在國安基金護盤下，台積電股價往上急拉，回到1420元，指數跌勢收斂，早盤跌幅控制在400點餘點。

台指期一開盤以27342點小紅開出，不過，在賣單湧入，指數重挫948點，回測26390點，跌3.46%，在重挫後，國安基金進場護盤，指數跌勢收斂，截至台北時間9點55分，報26632點，跌706點或2.58%。

中國10月9日宣布自12月起強化稀土出口管制，擴及含中稀土與技術產品，美方視為挑釁。川普隨後宣布11月起對中商品加徵100%關稅並限制關鍵軟體出口，引發股市重挫。雙方緊張升溫，稀土與科技供應鏈成新一輪貿易戰焦點。

週五美國股市迅速翻黑，那斯達克指數盤中一度創下歷史新高，不過收盤大幅走低。道瓊工業指數收盤重挫878.82點，跌幅1.9%，標普500指數下跌2.71%，那斯達克指數大跌3.56%，費城半導體指數暴跌6.32%，台積電ADR下滑6.41%，收在280.66美元。

