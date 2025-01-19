線上課程越來越夯，紓壓、AI課程擠入排行榜。（圖由業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕疫情使得線上課程需求大增，而疫情過後線上課程需求仍持續增溫，線上學習平台Hahow好學校就表示，去年學員高達110萬人，同時，線上學習課程不光只是熱門的AI，連心靈紓壓課程也掀起上萬人搶購，去年心靈紓壓與AI的線上課程銷售量成長近三成。

Hahow指出，去年度線上課程暢銷榜中，《日常生活的榮格心理學─開啟生命潛能Ｘ活出完整人生》一舉奪冠，創下1個月近2萬人搶購的驚人紀錄，顯示現代人對內心探索與自我療癒的強烈需求，而《AI 時代思考指南─全球頂尖大學的思考習慣訓練課》緊隨其後，累進近千萬銷售額，反映出面對數位浪潮，提升競爭力已成為許多人關注的焦點。

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Hahow分析，紓壓類及溝通類課程如《Gina 的全方位芳香療法課》、《掌握鉤針編織邏輯：五種針法自造生活小物》和《讀懂關係的底層邏輯-周震宇的人際溝通課》名列前茅，為忙碌的日常提供了喘息的解方。

至於職場技能類需求依舊旺盛，Hahow也說，不論是數位工具學習課程如《產品設計實戰：用Figma打造絕佳 UI/UX》、《 Notion 實戰課程：打造專屬數位工作術》、《Canva 入門到進階實戰─零基礎做質感設計》和《陳的故事行銷課 學會就能活下去の本事》也持續長銷，顯示潛在設計及行銷需求成為技能學習主力。

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