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金融強權夢碎！川普回鍋打亂習近平「強大貨幣」野心

2025/01/18 21:41

習近平過去一年呼籲建立強大貨幣，如今該理念隨著川普上台，人民幣恐續貶而無望實現。（美聯社）習近平過去一年呼籲建立強大貨幣，如今該理念隨著川普上台，人民幣恐續貶而無望實現。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，2018年北京透過讓人民幣貶值13％，來緩解當時美國總統川普關稅戰的衝擊，疲軟的人民幣使中國出口產品更廉價，有助於支撐中國經濟。然而此次隨著與美國的新貿易戰逼近，中國國家主席習近平卻釋出捍衛人民幣的訊號，儘管如此，一旦美國升高關稅，人民幣恐難以避免重貶。

報導說，在中國，人民幣是重要的政治象徵，對於中國領導人如何展現實力至關重要，儘管中國人民銀行每日嚴格管理匯率波動範圍，但整體而言，匯率走勢的決定是政治性的，且來自人行之上。

有別於上一次與美國的貿易戰，這一次情況較為複雜。由於中國經濟的低迷，以及市場對美中將發生更多摩擦的預期，使人民幣承壓，中國人行已讓人民幣貶值。消息人士透露，北京內部的討論現在焦點於人民幣應貶到何種程度。而目前習近平領導階層的政治指令是防止人民幣過度貶值。

習近平已表明有時人民幣必須佔據優先地位。2023年10月，他睽違10年首度訪視人民銀行，他跳過被認為是人行最重要的單位：負責利率的貨幣政策司，反而關注負責監督中國3兆美元外匯存底的外匯管理局。更不尋常的是他在視察人行後，轉赴中國印鈔造幣總公司。

當時的時機正值人民幣兌美元貶至16年低點，反映中國疫後舉步維艱的經濟復甦，以及美國經濟的強勁。在習近平該視察之後，中國人行透過出售美元儲備，加大努力支撐人民幣。

過去一年，習近平一再呼籲建立「強大貨幣」，以打造中國成為金融強權。在去年12月的中共中央經濟會議上，中共官方論調則是維持匯率穩定，同時承諾對經濟提供更多政策支持。

消息人士透露，北京避免人民幣大幅貶值的一個原因是避免激怒川普，以及維持與川普團隊協商的管道。不過，加拿大皇家銀行資本市場亞洲外匯策略師Alvin Tan表示，「市場一致看跌人民幣，但目前能做的不多；中國人民銀行仍在支持它，但最終將不得不放手，特別是一旦美國提高對中國進口產品的關稅」。

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