獨家》震撼！台積電前資深副總羅唯仁傳赴英特爾掌研發

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁（右），9月中旬才獲副總統蕭美琴（右）頒發工研院院士榮譽。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁甫於今年7月底退休，75歲的他，退休才僅3個月，半導體業近期傳出他將前往競爭對手英特爾（Intel）掌管研發大計；據了解，台積電高層已掌握此消息，因羅唯仁任職台積電長達21年，歷任營運與研發高階職位，知悉內部諸多研發與生產機密資訊，英特爾在美國政府援助下，正積極推動晶圓代工業務，是否會對台積電造成衝擊，甚至影響台灣半導體業，引起業界熱議。

這是美中科技戰持續升溫、也是美國總統川普重返白宮以來，推動美國重返生產製造以來，半導體業首樁傳出台積電高階退休主管將赴英特爾任職的消息。

早期待過英特爾 任職台積電21年

業界熟知羅唯仁的人士認為，羅唯仁早期就待過英特爾，領導風格甚受英特爾影響，到台積電之後，掌管過營運與研發、落地生產前的提升良率等重要職務，退休前受到相當的禮遇，比公司限定67歲退休，等於延後8年，顯見受到公司高層器重，台積電有競業禁止條款，英特爾是競爭對手，羅唯仁年事已高，衡量他的身體狀況、對台積電創辦人張忠謀的擁戴之心，研判應該不會再回英特爾。本報記者聯繫羅唯仁本人，尚未獲回應，無法證實傳聞是否屬實，英特爾也尚未公告人事相關消息。

也有的認為，羅唯仁甫退休，就傳出將赴英特爾，以他在台積電的高位與權責，勢必掌握相當多的機密資訊，若將這些資訊帶往英特爾，勢必有利英特爾的發展，相對不利台灣半導體業及台積電。但有的認為，羅唯仁是美國籍，若被英特爾網羅，即使有競業禁止條款，台積電恐拿他沒辦法，晶圓代工打的是團體戰，羅唯仁能否指揮得動英特爾人馬，能否幫助英特爾提升量產技術與良率，不無疑問，也許英特爾欲運用找台積電老臣的招牌，作為下一步分拆晶圓代工的策略考量。

台積電正往量產2奈米製程邁進，英特爾也已是台積電先進製程的主要客戶。英特爾正努力推動18A製程技術，欲用在生產代號Panther Lake的酷睿Ultra 300系列處理器。但業界認為，英特爾製程良率不理想，只能生產自家產品，要找外部客戶相當不容易，在晶圓代工領域，難以跟台積電競爭，即使找羅唯仁去，也很難扭轉劣勢。

羅唯仁日前才與台積電研發資深副總米玉傑同獲授證工研院院士榮譽，台積電董事長暨總裁魏哲家也出席觀禮。羅唯仁在授證典禮還特別強調，台積電是台灣創造奇蹟的最佳範例，他感謝創辦人張忠謀建立的ICIC（誠信、承諾、創新、客戶）公司文化與三大支柱（技術領先、製造卓越、客戶信任）、公司所有員工的貢獻。尤其三大支柱是台積電能夠提升戰力，達到今天地位不可缺少的要素，他也感謝台積電董事長魏哲家和台積電前董事長劉德音對他的支持。

羅唯仁畢業台大物理系，取得美國加州大學柏克萊分校固態物理與表面化學博士學位，早年即任英特爾擔任先進技術製造廠（CTM）廠長。2004年加入台積電後，歷任營運與研發高階職位，推動先進製程量產，並引進EUV微影技術，創立7x24研發中心，加速技術導入量產，並推動「One-Team」協作模式，整合研發與生產；在設備投資與技術決策方面，羅唯仁也參與規劃，他也曾獲張忠謀親頒「TSMC Medal of Honor」，表彰他率團隊的貢獻。

