TikTok周日在美國熄燈 川普手握後續生殺權

TikTok將在周日（19日）於美國熄燈。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕TikTok將在周日（19日）於美國熄燈。美國最高法院以9比0的裁決，維持要求中國母公司字節跳動強制出售TikTok，否則就強制在美國禁止該應用程式。

TikTok週日就會陷入黑暗，這意味著它可能會從網路上消失，並從蘋果經營的應用程式商店中下架。國會通過這項由拜登總統簽署的法律，理由是TikTok的數據收集行為，以及與中國的關係導致國家安全擔憂。

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TikTok在美國的命運現在掌握在下任總統川普手中 ，他最初在第一屆政府執政期間贊成禁止TikTok，但此後在此事上態度上反悔。去年12月，川普要求最高法院暫停該法律的實施 ，並允許他的政府「有機會尋求政治解決此案中的問題」。

川普週五在他的社交媒體應用程式Truth Social上發文寫道，「我將在不久的將來做出關於 TikTok的決定，但我必須有時間審查情況。敬請關注！」

TikTok執行長周受資（Shou Chew）是預計週一（20日）出席川普在華盛頓特區就職典禮的幾位科技領導人之一 。在一段短片中，周感謝川普承諾與該公司合作，找到讓TikTok在美國繼續可用的解決方案。

根據CNBC先前報導，無論川普最終是否找到一種方法讓這款應用程式在美國消費者中保持活力，許多TikTok創作者一直在為結束做準備，並告訴他們的粉絲在其他社交平台上（例如Google的YouTube和Meta的 Facebook和Instagram ）可以找到它們。隨著禁令截止日期的臨近，TikTok創作者遷移似乎開始加速。

近日一款與TikTok相似的中國社交媒體應用程式小紅書下載登上蘋果應用商店的榜首，表明TikTok的數百萬用戶正在尋找替代品。

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