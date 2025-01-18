韓媒不忍了撂狠話！批韓半導體落後台灣 細揭三星「業務」慘況

韓媒認為，三星電子陷入失去競爭力的危機。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子（Samsung）與台積電（2330）是競爭對手，三星過去經常發話要超越台積電，但韓媒日前以「殘酷的現實是，三星和韓國半導體落於台灣」為題，表示三星和以前差太多，且台灣在半導體供應鏈的佔有率狠甩韓國。

南韓報紙《京鄉新聞》（Kyunghyang Shinmun）報導，韓國尤金投資證券（Eugene Investment Securities）分析師Lee Seung woo指出，三星曾經是僅次於蘋果（Apple）的全球最賺錢公司之一，但現在不管在哪個領域都落後，且陷入了失去競爭力的危機。

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隨著技術競爭和治理上的疑慮加劇，去年下半年外資拋售了價值18兆韓元的三星股票，導致KOSPI指數走低，三星的企業價值跌到歷史最低點。

Lee Seung woo直指：「三星已經不再像以前那樣了」。他說，以整個半導體供應鏈的銷售額估算，美國約佔整個供應鏈的40%、台灣22%、韓國只佔不到10%。

他表示，以客觀來看，韓國的銷售額約是台灣的一半，這就是韓國現在的實力，「我們的半導體並不像政府或者市場想像的那麼大，現實就是，我們正處於一場重大危機中，或者說，三星正處於危險之中」。

Lee Seung woo分析，2018年，當三星的營業利潤達到高峰時，全球只有沙烏地阿美、蘋果、中國工商銀行能賺的比三星還多，微軟、Google都還比不上，從那之後，三星開始迅速失去競爭力，直到現在，所有業務領域都處於落後地位。

文章直指，三星高頻寬記憶體（HBM）因無法應對市場需求而遭受重創，半導體良率因未能獲得客戶而遭受巨大損失，尤其是非記憶體領域，近兩年累計赤字約8兆韓元。

雖然三星表示，到2030年將在非記憶體領域成為全球第一，但Lee Seung woo直指，儘管投入巨資，卻沒有看見任何成果，「彷彿正在將水倒入無底洞中」。

2011年，蘋果所有產品還都是三星代工，結果蘋果隨後將合作夥伴轉向了台積電，因台積電表示：「我們不與客戶競爭。」且隨著台積電陸續與全球最優秀的半導體公司合作，加上良率不斷提高，三星不斷失去客戶，且在製程未有突破，甚至屢傳良率不佳問題。

除了晶圓代工受創，三星在HBM也出現挫折，雖然該公司表示HBM可以做出成績，且會通過輝達（NVIDIA）測試，但從去年迄今，始終沒有成功，甚至最近輝達執行長黃仁勳直接表示：「三星的HBM需要重新設計。」

Lee Seung woo表示，即使三星通過了測試，從輝達身上賺取的利潤也有限，因為輝達早已向SK海力士下單，若是三星最終趕不上進度，將不只是一場普通的危機。

除上述之外，三星在DRAM也存在著問題，據悉，由於設計不良、發熱等問題不斷出現，外資開始出現大量拋售股票。

文章直指，導致三星崩潰的原因不只是在技術上，Lee Seung woo說，在三星會長李在鎔面臨司法風險情況下，李在鎔可能在某些方面難以為三星做出重大決定，在這樣的過程中，不是針對技術變化而製定的公司策略比例就會增加，也會讓公司的組織文化變得鬆懈。

近幾年美中關係愈發緊張，Lee Seung woo認為，雖然美國半導體法規繁重，但根本問題在韓國與三星自己身上。他強調，如果三星有紮實的技術，即便是美中採取行動，兩國也會思考「如果沒有三星怎麼辦？」但現在三星卻處於被動狀態。

10年前，中國表示要將半導體自給率提高到70%，現在約15至20%，但也比起10年前有所提升，而現在的三星，不再像過去那般佔有主導地位，不只是半導體，連其他行業也是如此，Lee Seung woo直言，韓國正處於困難境地。

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