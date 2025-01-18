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黃仁勳來台只住「這」！科技大老、巨星都超愛有原因 每晚房價曝光

2025/01/18 09:51

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日抵台。（資料照）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日抵台。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日抵台後，原先規劃要逛逢甲夜市，結果在現場因被粉絲團團包圍、場面混亂，最終「什麼都沒有吃」就搭車北上「台北文華東方酒店」休息，而這間酒店深受科技大老、國際巨星喜愛，在台灣1晚房價平均2.9萬元，升級房型的話，每晚更會來到5.775萬元。

綜合媒體報導，黃仁勳近幾年回台都是入住「台北文華東方酒店」，這家酒店深受科技大老、國際巨星喜愛，2024年台北國際電腦展（COMPUTEX），超微（AMD）執行長蘇姿丰、美超微（Supermicro）總裁梁見後、時任英特爾（Intel）執行長季辛格也都入住此飯店。

此外，就連瑪丹娜（Modanna）、湯姆克魯斯（Tom Cruise）、休傑克曼、威爾史密斯（Will Smith）等國際名人，都曾入住過文華東方酒店。

先前台灣媒體曾報導，這些科技大老選擇入住文華東方，主因是其「私人管家」服務。「私人管家」這項服務，是協助入住多日的貴賓安排行程，提供極高的私密性，並且絕對注重住客高度私密性。

豪華5星級酒店台北文華東方酒店於2014年開幕，影星林青霞曾擔任開幕剪綵貴賓，並且是該酒店第一位入住的賓客。台北文華東方酒店共有303間房間，標準房型17坪起跳，時任行政院副院長毛治國曾透露，文華東方酒店對於相當要求品質，每間房間造價皆超過600萬元。

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