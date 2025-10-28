韓媒 : 關鍵氣體暴漲90％ 助漲記憶體漲勢

記憶體晶片製造商三星和SK海力士面臨六氟化鎢天然氣價格上漲壓力。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易暫時休兵，但雙方在稀土、AI晶片領域的戰略角力仍暗潮洶湧。據韓媒報導，中國稀土出口受限引發鎢價飆漲，韓國廠商三星、SK海力士面臨六氟化鎢 （WF6）上漲壓力。

據報導，多家氣體生產商已通知韓國晶片製造商，明年將提高六氟化鎢 （WF6） 氣體的價格，漲幅高達70%至90%，包括三星電子（Samsung Electronics）、SK 海力士（SK Hynix）、DB Hitek 和 Magnachip均已被通知。

請繼續往下閱讀...

報導指出，鎢價在過去5個月翻了一番，日本天然氣生產商以匯率不利為由，將價格提高了90%。晶片製造商知道鎢的價格上漲，或多或少也願意接受六氟化鎢價格將上漲的事實。

分析師指出，記憶體晶片製程對鎢氣體的依賴度高，廣泛應用於邏輯晶片（Logic）、DRAM，以及結構複雜的3D NAND製造中，因此，WF6價格上漲對記憶體晶片成本確實有顯著影響。

專家指出，全球超過80%的鎢金屬開採和加工都在中國進行。自今年2月以來，中國對鎢和其他「戰略礦產」實施了出口許可證政策，導致鎢價格飆升。

根據中國鎢業協會統計，截至今年9月初，鎢礦石價格較年初上漲了95%；同時期，APT價格也上漲了90%以上。

據估計，全球晶片產業每年消耗約7000至8000噸六氟化鎢。 SK Specialty的產能為每年2000噸；Foosung為900噸；日本關東電化為1400噸；中國的Peric為2200噸。

消息人士稱，六氟化鎢價格上漲並非暫時的衝擊，而是顯示供應鏈發生了根本性變化。部分氣體生產商可能會從自身價格上漲中獲得短期收益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法