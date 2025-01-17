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純網銀拼房貸 免排隊年息2.38％起

2025/01/17 21:38

純網銀將來銀行打出房貸年息2.38％起優惠。（記者李靚慧攝）純網銀將來銀行打出房貸年息2.38％起優惠。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕受限於授信額度上限等因素，多數銀行的房貸業務都面臨客戶等待期拉長、成數不如預期的情形，全台首家開辦「全線上房貸」的純網銀將來銀行NEXT BANK，卻喊出「有額度」、「免排隊」，轉貸年息2.38％起，搶攻房貸戶，存戶推薦親友申辦，最高還可獲得5000N點回饋。

跟據聯徵中心的最新統計，2024年10月單月申辦房貸成功人數僅2.3萬人，創2024年3月以來的8個月新低；單月新增個人房貸平均金額也較9月大減40萬元，降至911.5萬元，年增率5.02％，創下2023年7月以來的16個月新低。

將來銀行去年推出「全線上房貸」，不受時間及空間限制，且該行仍有房貸授信額度，因此近來積極向有購屋、換屋需求的民眾，以及需要投資理財、裝潢或修繕等資金的國人招手，祭出「轉貸利率2.38%起」、「手續費僅5000元」等優惠。

根據將來銀行統計，全線上房貸業務開辦至今，已近1200名客戶核貸，總貸放金額達125億元，服務區域涵蓋雙北、桃園、新竹及台中地區。

有鑑於農曆年前資金需求旺季到來，將來銀行推出親友推薦活動，只要存戶推薦親友申貸，撥款金額達800萬以上，推薦人可獲得最高5000N點的紅包回饋，鼓勵有資金需求的民眾線上申貸。

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