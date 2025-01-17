AI、半導體產業領先 簡立忠看好今年IPO掛牌數

櫃買中心董事長簡立忠。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心股票、債券雙核心業務今年仍將加速衝刺。櫃買中心董事長簡立忠指出，今年上櫃申請掛牌目標為25家，因台灣的AI、半導體產業領先國際，相關企業掛牌的潛力大，有信心順利超過既定目標，櫃買也會持續協助上櫃、興櫃企業強化數位與永續轉型。

櫃買中心去（2024）年申請上櫃家數為39家、申請登錄興櫃家數為92家，打破近年紀錄。全年全體上櫃公司營收2兆7674億元，年增7.2%，獲利的上櫃公司達602家，占全體上櫃公司72%，發放前年度的現金股利達1605億元，展現強勁的營運韌性。

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櫃買中心並持續強化永續發展債券市場生態圈，2024年永續發展債券發行量再創新高，達新臺幣1491.85億元，連續4年發行量破千億元，創下新的里程碑；並成功推進台北、高雄、桃園市政府發行永續債。

簡立忠強調，住都中心將成為我國第一個以社會住宅列為投資計畫項目的政府機構發行人，今年第一季制度完備，第二季或第三季就會啟動發行，櫃買積極協助，確保法規與流程順利推進，屆時又將成重要的里程碑。

簡立忠說，櫃買今年除多層次市場、永續債將持續推進外，主動式ETF及被動式多資產ETF櫃檯買賣制度已經到位，將持續協助投信公司發行，以吸引更多國際投信業者及異質投資人參與ETF市場，提升國內ETF市場深度及廣度。

另外，櫃買的「黃金現貨交易平台」可使用現有證券帳戶下單買賣黃金現貨，提供投資人簡單便捷買賣黃金現貨管道，近期金價飆漲，將強化推廣「黃金現貨交易平台」優點，鼓勵投資人將黃金現貨商品納入資產配置。

櫃買表示，積極打造多功能、多層次的全方位交易所，持續推動櫃買市場創新商品。櫃買中心將參考國際發展趨勢及市場需求，持續研議建置證券商發行掛牌式結構型商品制度，以及基金架構REITs的櫃檯買賣制度，以促進我國資本市場商品多元化發展並與國際接軌。

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