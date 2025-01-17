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買刮刮樂竟被鳥撞頭 花蓮熟女刮中100萬

2025/01/17 18:13

花蓮縣吉安鄉的「財圓彩券行」刮出100萬元。（台彩提供）花蓮縣吉安鄉的「財圓彩券行」刮出100萬元。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，花蓮1位中年婦女喜歡買整本刮刮樂回家自己刮，當天她到吉安鄉北昌村財圓彩券行時，突然有隻小鳥飛進來直接撞到她的頭，被撞時她還唸著:「被鳥撞到該不會是要中大獎了吧！」沒想到回家一刮真的中了100萬元。

刮中後，她馬上衝回店裡請彩券行代理人用投注機確認，確認無誤後興奮的跟代理人說剛剛來買時，被小鳥撞到頭就有預感是要中大獎，真的在過年前幸運的拿到一個超級大紅包。

另，台北市1位年約70歲的阿公，每年都會買「2000萬超級紅包」，當天他一進彩券行就開心地分享念小學的孫子這次期末考考第3名，彩券行代理人看到檯面上有一張尾數003的「2000萬超級紅包」，就順口問他要不要選這張試試，沒想到就刮中100萬元。這位阿公開心地感謝代理人讓他挑這個號碼的建議，也說既然是因為孫子考試名次靈感中的獎金，就要用這筆獎金帶還沒出國過的孫子以及家人們一起去日本旅遊，再把剩餘的錢存下來給孫子當教育基金。

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