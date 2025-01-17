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川普上任倒數！新台幣收32.926元 微升0.2分

2025/01/17 17:40

新台幣微升0.2分。（記者陳梅英攝）新台幣微升0.2分。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電法說獲市場認同，外資持續回補，帶動台股今日大漲逾百點作收，新台幣兌美元匯率早盤也一度勁揚至32.878元，寫逾1週新高，惟川普上任倒數，市場觀望氣氛轉濃，最後收在32.926元、微升0.2分，成交量萎縮至10.91億元。

台股今日上漲122.98點，收在23148.08點，三大法人合計買超110.04億元。其中，外資連2買，今日買超132.11億元。

本週台幣先貶後升，最低33.13元、創近9年新低，最高32.878元，上下震盪2.52角，一週來升值3.8分或0.11%，週線翻紅，結束連5週的貶勢。

匯銀主管表示，台幣雖然在本週收紅，緩貶格局仍未改變，下週關注重點將在川普20日就職演說，另外，台北股匯即將封關，外資是否有信心抱股過年或是逢高獲利了結，以及出口商年關前拋匯需求是否出籠，將會影響匯市供需，由於市場不確定因素仍多，預期短線台幣仍將在32.8元至33.2元區間盤整。

觀察主要亞幣走勢，根據央行統計，美元指數今日雖小漲0.08%，但日圓有望下週升息，今日勁揚0.37%、居最強亞幣；人民幣今日小漲0.05%、台幣升0.01%、新幣收平、僅韓元貶值0.19%。

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