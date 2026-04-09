美伊停火瀕臨崩潰！德黑蘭控美違反3條款再封海峽 亞太股市走跌

美伊停火2週協議生效還不到24小時，便已處於崩潰的邊緣！伊朗國會議長卡利巴夫8日發表聲明，指控美國在停火首日已違反談判框架中的3項關鍵條款，並再度封鎖荷姆茲海峽，導致油價再度回漲，凸顯了市場仍存在的不確定性，9日亞太股市下跌。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美伊停火2週協議生效還不到24小時，便已處於崩潰的邊緣！伊朗國會議長卡利巴夫8日發表聲明，指控美國在停火首日已違反談判框架中的3項關鍵條款，並再度封鎖荷姆茲海峽，導致油價再度回漲，凸顯了市場仍存在的不確定性，9日亞太股市下跌。

伊朗8日稍早公布「10點談判框架」，美國總統川普曾將其描述為「一個可行的基礎，可藉此談判結束戰爭」。但卡利巴夫指出，美方已違反其中3條，第一，以色列對黎巴嫩真主黨的軍事行動仍在持續，而伊朗要求停火覆蓋中東所有戰線；第二，1架無人機侵入伊朗領空，伊朗革命衛隊（IRGC）證實已在法爾斯省拉爾市（Lar）上空擊落了1架以色列製「赫爾墨斯900」無人機；第三，川普公開堅持伊朗須「零鈾濃縮」立場，直接違反了談判框架中賦予伊朗核濃縮權利的第六條。

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卡利巴夫寫道：「如今，正是這個可行的談判基礎，甚至在談判尚未開始之前，便已遭到公然且明確的違背。在此種情勢下，實行雙邊停火或展開談判，均是不合理的。」

就在卡利巴夫發表聲明前，德黑蘭當局宣布，由他親自率團前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡，與美國展開實質性磋商。他的最新表態為談判能否順利進行增添了不確定性。

在宣布達成停火協議後，美伊雙方均宣稱取得勝利，但對於談判內容的解讀卻存在明顯分歧。伊朗援引巴基斯坦總理夏立夫的表態，強調停火應涵蓋黎巴嫩。然而，以色列和川普均明確表示，停火協議不包括黎巴嫩，以色列8日還對真主黨所在的黎巴嫩多個據點展開了開戰以來規模最大的一次空襲。

對此，伊朗再度封鎖荷姆茲海峽，導致國際油價再度回漲。9日布蘭特原油期貨價格上漲2.1%，每桶報96.73美元；西德州中級原油期貨價格上漲2.9%，每桶報97.14美元；MSCI AC亞太指數下跌0.9%。

追蹤國際航運的海事情報公司Windward指出，8日僅有11艘船通過荷姆茲海峽，其中一些與伊朗有關聯。伊朗媒體隨後報導，在黎巴嫩遭受襲擊後，荷姆茲海峽仍將被封鎖。在通常情況下，每天約有135艘船隻通過該地區，而目前有超過800艘貨輪滯留在波斯灣內，大多正在等待離開。

雪梨Corpay Solutions亞太區貨幣策略師德拉吉切維奇（Peter Dragicevich）表示：「有報導稱，伊朗為報復以色列對黎巴嫩的襲擊而關閉了荷姆茲海峽，這已經考驗著停火協議的脆弱性。中東局勢雖有所改善，但仍然瞬息萬變，鑑於各方勢力都極不穩定，局勢隨時可能惡化。」

針對伊朗再次封鎖荷姆茲海峽的舉動，白宮發言人李威特在8日的記者會上表示，總統川普已完全知曉當前的情況，並稱此舉「不可接受」。

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