「歐買尬」前董座林一泓內線交易判6年今發監 緊急聲請再審求翻案

「歐買尬」前董座林一泓內線交易判6年今發監（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕昔日上櫃股后「茂為歐買尬科技」、電子支付「歐付寶」前董事長林一泓2012年前得知無法如期回收權利金，歐買尬營收衰退恐逾5成，營收公告前利用自身及人頭帳戶出脫持股，避損6355萬元，檢方依證券交易法之內線交易罪起訴。一審判無罪，二審高等法院認定罪證明確逆轉改判6年徒刑，最高法院駁回上訴定讞，台北地檢署執行科定上午10時將林發監執行，林一早提早報到，且於日前緊急向高等法院聲請再審，尋求翻案。

據悉，林一泓聲請再審指出，高院改判他有罪的犯罪事實認定有疑問，並無內線交易證據，判決有誤，日前已聲請再審，請求判他無罪，但為了尊重司法，仍依檢方指示辦理報到入監。

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林一泓是財經界、電玩遊戲領域的傳奇人物，創辦遊戲公司茂為歐買尬，又買下綠界科技、成立歐付寶電子支付系統，隨著3家公司相繼掛牌，成為3家上市櫃公司的大股東，身價估逾40億元。

檢調調查，歐買尬成立於1999年10月，為一家線上網路遊戲公司，經營線上遊戲代理營運、遊戲自主研發、遊戲共同開發、第三方遊戲平台、電子支付等業務，於2011年上櫃，資本額約3億元。

北檢調查，歐買尬與另一公司訂有3000萬美元（約合台幣9億元）合約，由歐買尬提供原始程式碼、平台建置等勞務，對方則分期給付權利金，但2012年8、9月，但該公司未依約給付權利金，將使公司營收嚴重衰退。

林一泓得知後，於2012年公開歐買尬公司此項營收重大利空消息之前，提前出脫手頭上千張持股，以網路下單方式，使用岳父等親戚、亞太群智等證券帳戶，累計買入16萬3000股，賣出198萬6424股之歐買尬公司股票，規避損失，共避損6355多萬元，觸犯內線交易罪。

台北地檢署2016年7月指揮調查局，搜索林一泓辦公室及住家，查扣財務及合約資料並約談，訊後諭令林300萬元交保。一審台北地院審理後認定罪證不足，判林一泓無罪。

檢方上訴。二審高院認定，林知悉無法收取鉅額此營運上的重大利空消息後，提前買賣歐買尬股票以規避損失，罪證明確，考量林否認犯罪、未見悔意、心存僥倖的犯後態度，嚴重破壞證券交易秩序，2022年3月逆轉改判6年徒刑，沒收未扣案的犯罪所得403萬餘元。

林上訴，最高法院審理後認為二審判決無違誤法令，駁回上訴定讞，林一泓確定入獄。

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